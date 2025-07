Sacan a la luz la peor traición de Carlo Costanzia a Alejandra Rubio y responde: «Sé con quién me meto en la cama…»

En los últimos días, la pareja formada por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se ha convertido en noticia por un motivo que nadie esperaba. La polémica comenzó tras la publicación de unas imágenes que mostraban a ambos disfrutando de unas vacaciones en Ibiza. Unas fotografías que, lejos de pasar desapercibidas, han levantado sospechas sobre un supuesto pacto económico que habría dejado en entredicho la confianza entre ellos.

Todo estalló cuando Alejandro Lequio afirmó en Vamos a ver que el hijo de Mar Flores habría vendido esas imágenes sin que su pareja estuviera al tanto. Según el colaborador, su fuente era «fiable» y aseguraba que el trato se cerró de espaldas a la nieta de María Teresa Campos. Para Lequio, este gesto podría marcar el inicio del fin de la relación: una traición que, de confirmarse, haría tambalear la historia de amor que ambos han defendido públicamente durante meses.

La respuesta de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio no ha tardado en reaccionar. Visiblemente molesta, se mostró contundente en televisión para frenar los rumores. «Sé con quién vivo, sé con quién me meto en la cama todas las noches, las conversaciones que tenemos, la confianza que tenemos, y eso es imposible», aseguró, dejando claro que no cree en esa versión. Además, subrayó que la imagen de «Carlo como el malo y yo como la pobrecita» es completamente falsa. Con esas palabras, la colaboradora quiso desarmar cualquier insinuación sobre una traición.

Pero las especulaciones no cesaron. Mientras algunos defendían la honestidad de la pareja, otros sostenían que la portada era demasiado perfecta como para no estar pactada. Las fotos muestran a Alejandra y Carlo en plena sintonía, relajados, con gestos de cariño y cuerpos bronceados, una estampa que muchos consideran más propia de una sesión planificada que de un robo casual. ¿Casualidad o negocio encubierto? La pregunta sigue generando polémica en los platós.

Lejos de esconderse, Carlo Costanzia decidió responder, y lo hizo con humor. «Me da igual la verdad», comentó ante las cámaras cuando le preguntaron por las declaraciones de Lequio. Incluso ironizó sobre la situación con una frase que no ha pasado desapercibida: «La próxima vez me pongo a dieta antes para el posado». Con esa broma, intentó quitar hierro a la polémica y demostrar que no piensa entrar en un enfrentamiento directo.

Más allá del escándalo, la pareja sigue centrada en su vida personal. «Muy bien, todos muy bien, muchas gracias», contestó Carlo cuando le preguntaron cómo habían ido las vacaciones en la isla y si su madre estaba feliz con su nieto. Sin embargo, evitó dar pistas sobre sus próximos movimientos o si volverán a dejarse ver juntos en público. Una prudencia que contrasta con el revuelo que se ha generado en torno a ellos.

Una relación marcada por la polémica

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron su relación hace casi año y medio. Desde entonces, han compartido pasos importantes, como la convivencia y la llegada de su primer hijo en común el pasado mes de diciembre. Este bebé, al que también han llamado Carlo, se ha convertido en el centro de su mundo. Sin embargo, la presencia mediática de la pareja no ha disminuido, y cada aparición genera titulares y debate.

Cabe recordar que no es la primera vez que ambos acaparan portadas. Cuando anunciaron su embarazo, protagonizaron una exclusiva que marcó un antes y un después en su relación pública. Carlo, además, ha visitado el plató de ¡De viernes! en varias ocasiones para dar su versión sobre distintos asuntos. Un hecho que ha alimentado las críticas sobre si la pareja utiliza o no su vida privada como fuente de ingresos.

La vida económica de Alejandra Rubio

En su última más reciente en Vamos a ver, la colaboradora fue directa. Le preguntaron si cree que Carlo se aprovecha de ella, una insinuación que lleva meses persiguiéndoles. Su respuesta no dejó lugar a dudas: «Nadie comercializa con nadie». También aclaró por qué él concede entrevistas y ella no: «Siempre ha sido algo que hemos hablado los dos, que hemos acordado los dos, otra cosa es que yo no lo haga porque prefiero no hacerlo. Yo estoy aquí todos los días y él no. De vez en cuando, cuando hay demasiado cúmulo de cosas dice: Voy a sentarme y aclararlo. Y me parece normal».

Estas declaraciones desmontan la idea de que Carlo actúe por su cuenta. Según Alejandra, cada paso que dan está consensuado. No hay secretos ni engaños, al menos en lo que respecta a su relación con los medios.

La conversación derivó hacia un tema delicado: el dinero. Durante el debate, Alejandra aclaró que los ingresos que genera Carlo con entrevistas no son personales, sino compartidos: «Ese dinero es núcleo familiar, no sé si alguien lo duda, tenemos un hijo», afirmó. Además, rechazó los rumores que apuntaban a que ella había comprado un piso para su pareja. «Nunca ha pasado, a mí no me falta de nada con él, por si alguien tiene alguna duda», sentenció, calificando esas informaciones como «chorradas».

Con estas palabras, Alejandra ha zanjado cualquier especulación sobre desigualdades económicas entre ellos. Su mensaje es claro: forman un equipo y actúan como tal.