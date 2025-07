Todo el mundo está hablando de lo que ha hecho Alejandra Rubio en Ibiza: «Te pasas»

Ibiza vuelve a convertirse en el epicentro de las vacaciones de verano para celebridades, influencers y empresarios. Todo el mundo está hablando de lo mismo. Cada año, la isla balear atrae a rostros conocidos del panorama internacional y nacional que buscan sol, mar y discreción entre aguas turquesa y playas de ensueño. Este verano no ha sido diferente y uno de los nombres que más comentarios está generando es el de Alejandra Rubio, quien ha viajado hasta este paraíso acompañada por su novio, Carlo Costanzia, en lo que supone su primer descanso estival como padres.

El viaje ha estado marcado por momentos idílicos y escenas que la colaboradora televisiva no ha dudado en compartir en redes sociales. Desde embarcaciones privadas hasta comidas familiares en entornos privilegiados, las imágenes reflejan días de calma y diversión. Sin embargo, lo que parecía una escapada tranquila ha terminado convertida en uno de los temas más comentados de la prensa, tanto por el derroche de estilo de Alejandra como por un inesperado testimonio que ha encendido todas las alarmas.

La nieta de María Teresa Campos ha mostrado en su perfil de Instagram algunos de los momentos más destacados de la escapada. Entre los más comentados, destacan sus posados en bikini desde la cubierta de un yate, imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores. En cuestión de horas, su publicación acumuló más de 15.000 «me gusta» y decenas de comentarios. «Paso de lo guapa que estás» o «Te pasas, señora» son solo algunos ejemplos de la reacción que ha provocado.

Las polémicas vacaciones de Alejandra Rubio

El viaje no se limitó a salidas en barco. La pareja también disfrutó de reuniones familiares en la residencia que Mar Flores, madre de Carlo, tiene en la isla. La casa, con jardín y piscina, ha sido el escenario perfecto para comidas al aire libre y largas sobremesas. Durante uno de estos encuentros, compartieron mesa con la modelo y degustaron una paella que, según las imágenes, hizo las delicias de todos los presentes.

La historia de amor entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no ha estado exenta de dudas en los últimos meses. Después de que un paparazzi los captara durante una cena en la que apenas cruzaron palabra, comenzaron a circular teorías sobre un posible distanciamiento. Sin embargo, los gestos recientes desmienten cualquier rumor. Carlo no sólo ha comentado las publicaciones de Alejandra, sino que lo ha hecho con mensajes que reflejan complicidad, confirmando que la pareja atraviesa un buen momento personal.

A pesar de ello, la tranquilidad ha durado poco. La atención se ha desviado hacia un asunto que poco tiene que ver con playas o fotografías veraniegas. Sergio Garrido, paparazzi, ha lanzado una acusación que podría cambiar por completo la imagen de este idílico viaje.

En su intervención en Telecinco, Garrido aseguró haber presenciado escenas que ponen en entredicho la prudencia al volante de Carlo Costanzia. Según su relato, el hijo de Mar Flores habría conducido por carreteras ibicencas a velocidades cercanas a los «200 kilómetros por hora», presuntamente ignorando semáforos y señales de tráfico. El fotógrafo no dejó espacio para la ambigüedad: afirmó que se trataba de maniobras temerarias, que no solo ponían en riesgo su propia vida, sino también la de sus acompañantes. Entre ellos, de forma habitual, se encuentra Alejandra Rubio.

Terelu Campos, preocupada y señalada

El testimonio televisivo no ha pasado desapercibido para Terelu Campos, madre de Alejandra. Personas cercanas a su entorno aseguran que la colaboradora reaccionó con inquietud al escuchar los detalles de la denuncia pública. No obstante, su intención es no agrandar la polémica y quiere que su reacción se desarrolle en la intimidad.

Según estas fuentes, Terelu no tardó en contactar con Alejandra para conocer su versión. La conversación, aunque se desconoce su contenido exacto, habría sido directa y cargada de tensión. Más allá de las diferencias generacionales o del estilo de vida, lo que está en juego es la seguridad. Si las conductas descritas por Garrido se repiten, la situación podría escalar y convertirse en un problema serio tanto a nivel personal como mediático.

Lo que comenzó como unas vacaciones para desconectar se ha transformado en un torbellino mediático que difícilmente pasará desapercibido. Alejandra Rubio, que pretendía disfrutar de sus primeros días estivales como madre, se encuentra ahora en el centro de un debate público que mezcla glamour, redes sociales y un comportamiento que muchos califican de imprudente. Mientras tanto, las imágenes que la joven comparte continúan acumulando interacciones, reforzando la dualidad entre la vida perfecta que se muestra y las críticas que se esconden tras ella.

Habrá que esperar para saber si las acusaciones de Sergio Garrido tienen algún tipo de repercusión legal o si se quedan en una simple controversia televisiva. Lo que está claro es que Ibiza, una vez más, vuelve a estar en boca de todos.