Alejandra Rubio, en peligro: el aviso que pone a Terelu Campos los pelos de punta

Los veranos en Ibiza acostumbran a estar marcados por fiestas, exclusivas y algún que otro escándalo protagonizado por los rostros más mediáticos del panorama nacional. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas ha traspasado el terreno del cotilleo habitual para instalarse en un plano mucho más serio, casi alarmante. La protagonista involuntaria es Alejandra Rubio y el motivo no es otro que el comportamiento de su novio, Carlo Costanzia, al volante. Un fotógrafo, con conocimiento directo de lo sucedido, ha lanzado una advertencia que ha hecho sonar todas las alarmas en el entorno de Terelu Campos, madre de la colaboradora. Lejos de una simple anécdota, el asunto plantea cuestiones serias sobre seguridad, responsabilidad y límites familiares. El aviso es importante y nosotros conocemos todo lo que hay detrás.

El bombazo estalló cuando el paparazzi Sergio Garrido habló sin filtros en el programa TardeAR. En su intervención, aseguró haber presenciado cómo el hijo de Mar Flores presuntamente circulaba por las carreteras de la isla a velocidades cercanas a los «200 kilómetros» por hora, saltándose semáforos y señales como si estuviera en una película de acción. Siempre según su versión. Las declaraciones no fueron vagas ni insinuantes: eran claras, firmes y directas. Según Garrido, no sólo hay una falta total de prudencia en la conducción de Costanzia, sino un desprecio por las normas que pone en riesgo tanto a él como a sus acompañantes. Entre esos acompañantes habituales está Alejandra Rubio, lo que sitúa a Terelu Campos en el centro del problema. De hecho, fuentes cercanas aseguran que ya ha reaccionado.

¿Cómo ha reaccionado Terelu Campos?

A Terelu no le bastó con oír el testimonio en televisión. Personas de su confianza confirman que, al conocer los detalles, supuestamente su reacción fue inmediata. Preocupada por lo que pueda estar ocurriendo lejos de su supervisión, se habría puesto en contacto con su hija para pedir explicaciones. La conversación no habría sido fácil. No se trata ya de una cuestión de estilo de vida. Es un asunto de seguridad que, si no se resuelve, podría tener consecuencias.

Las fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que Terelu está dispuesta a tomar decisiones difíciles si la actitud de Carlo no cambia. No es la primera vez que la presentadora muestra reparos sobre la relación de su hija, aunque hasta ahora había optado por respetar sus decisiones. Sin embargo, lo que parecía una historia sentimental más en el foco de los medios ha dado un giro radical.

El comunicado de Mar Flores

Curiosamente, fue la propia Mar Flores quien, días antes, había denunciado en sus redes sociales la presencia insistente de paparazzis durante sus vacaciones. Aseguró sentirse perseguida por coches que circulaban de forma peligrosa para captar imágenes suyas. Sin embargo, esa queja se ha vuelto en su contra. Sergio Garrido ha negado tajantemente ser el responsable de esa conducción y ha acusado a su hijo, Carlo, de ser quien realmente realiza maniobras imprudentes. Según el fotógrafo, él circulaba a velocidad normal, respetando todas las normas, mientras que quien pone en riesgo a los demás es el joven que acompaña a Alejandra Rubio.

La situación ha provocado un cambio de foco. Ya no se habla de la persecución de famosos, sino de lo que ocurre cuando uno de ellos, en lugar de ser víctima de los flashes, se convierte en un riesgo al volante. Mar Flores, ante este nuevo escenario, ha optado por mantener la prudencia. No ha salido a desmentir ni a confirmar las palabras del fotógrafo. Simplemente ha reiterado su petición de respeto hacia sus hijos menores y ha evitado entrar en la polémica. No obstante, el silencio no ha bastado para calmar los ánimos y la preocupación ha seguido creciendo.

Los problemas de las Campos

Para la familia Campos, este episodio no es uno más. Después de meses difíciles marcados por la pérdida de María Teresa Campos y por tensiones personales, el escándalo de Carlo Costanzia llega en el peor momento. Terelu había confiado en que el verano sirviera como un respiro para su hija, lejos de los platós y las tensiones del día a día. Sin embargo, lo que se ha encontrado es una amenaza inesperada que afecta de lleno a la estabilidad de su familia. El estilo de vida de Carlo, su exposición mediática y ahora su forma de conducir han generado un malestar creciente.

Alejandra, por su parte, se ha mantenido en silencio. No ha hecho declaraciones ni ha respondido públicamente a lo dicho por Garrido. La joven tertuliana de Vamos a Ver intenta mantener un perfil bajo, aunque su presencia constante en Ibiza la sitúa en el centro de la polémica. De seguir así, no sería extraño que opte por una retirada temporal del foco público o incluso que se replantee ciertas decisiones personales, ante la presión.