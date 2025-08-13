Última hora de los incendios en España en directo | Focos activos en Galicia, Las Médulas, La Rioja y Tarifa

La ola de incendios que se ha desatado en varias partes de España ha llegado hasta las provincias de Cádiz, León, Zamora, Orense y Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid entre otros, una situación que se ha agravado por las inclemencias del tiempo, tanto por la ola de calor que ya lleva más de una semana en nuestro país como por las tormentas secas.

Este martes fue un día trágico para el país por los incendios, que se han cobrado la vida de varias personas. Un señor que resultó herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos y un voluntario de 35 años que trabajaba en las labores de extinción del fuego en la provincia de León.

Última hora de los incendios en España

La situación en Castilla y León sigue siendo crítica por los incendios, que han dejado varias personas heridas por quemaduras cuando trataban de extinguir las llamas del incendio de Puercas, en la provincia de Zamora. Los incendios de Castilla y León están siendo tan virulentos que el fuego sigue avanzando y ha obligado a evacuar a miles de personas en las provincias de León y Zamora.

También en Galicia hay varios focos activos, en concreto en la provincia de Orense, donde se han registrado al menos 12 de los 16 fuegos activos en la comunidad.

El mapa de los incendios en España

El fuego se extiende sin control desde el norte hasta el sur de España, aunque la mayoría se concentran en la comunidad de Castilla y León y Galicia. La UME ha desplegado ya a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica también ha enviado efectivos con el fin de ayudar en las labores de extinción.