Última hora de los incendios en España en directo | Focos activos en Galicia, Las Médulas, La Rioja y Tarifa
Sigue en directo la evolución de los incendios en España y cómo evolucionan los focos en Orense, Las Médulas, Extremadura y Tarifa.
La ola de incendios que se ha desatado en varias partes de España ha llegado hasta las provincias de Cádiz, León, Zamora, Orense y Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid entre otros, una situación que se ha agravado por las inclemencias del tiempo, tanto por la ola de calor que ya lleva más de una semana en nuestro país como por las tormentas secas.
Este martes fue un día trágico para el país por los incendios, que se han cobrado la vida de varias personas. Un señor que resultó herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos y un voluntario de 35 años que trabajaba en las labores de extinción del fuego en la provincia de León.
Última hora de los incendios en España
La situación en Castilla y León sigue siendo crítica por los incendios, que han dejado varias personas heridas por quemaduras cuando trataban de extinguir las llamas del incendio de Puercas, en la provincia de Zamora. Los incendios de Castilla y León están siendo tan virulentos que el fuego sigue avanzando y ha obligado a evacuar a miles de personas en las provincias de León y Zamora.
También en Galicia hay varios focos activos, en concreto en la provincia de Orense, donde se han registrado al menos 12 de los 16 fuegos activos en la comunidad.
El mapa de los incendios en España
El fuego se extiende sin control desde el norte hasta el sur de España, aunque la mayoría se concentran en la comunidad de Castilla y León y Galicia. La UME ha desplegado ya a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica también ha enviado efectivos con el fin de ayudar en las labores de extinción.
11 dotaciones de bomberos trabajaron en Tres Cantos
El incendio de Tres Cantos evoluciona favorablemente y no se han producido rebrotes, según el último balance de la Comunidad de Madrid. Hasta 11 dotaciones han estado trabajando para extinguir el incendio. Se mantiene la situación operativa 2.
Castilla y León prolonga la alerta de incendios hasta el 18 de agosto
La Junta de Castilla y León ha declarado la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales desde este miércoles, 13 de agosto, hasta el próximo día 18 en todo el territorio de Castilla y León.
Evacuadas varias localidades de Cáceres
El incendio que afecta a la zona comprendida entre los Valles del Jerte y el Ambroz, y por el que se ha activado el Nivel 2, por razones de seguridad la Guardia Civil ha evacuado las localidades de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa (Cáceres). Las personas evacuadas han sido alojadas en el polideportivo de Plasencia.
Castilla-La Mancha desciende al nivel 1 de emergencia
El incendio declarado el lunes en Navalmoralejo (Toledo), que ha arrasado más de 3.000 hectáreas en esa provincia y, sobre todo, en la de Cáceres, ha descendido a nivel 1. Según ha indicado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) en su página web.
Estabilizado el incendio en Gerona
Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este miércoles pasadas las 02:00 horas el incendio forestal en una zona de difícil acceso situada encima del Torrent del Palou, entre Amer y Susqueda (Gerona), declarado el martes por la tarde.
Asturias solicita la ayuda de la UME
Asturias ha activado la situación de emergencia 2 por los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y pide ayuda a la UME. A estas horas se contabilizan diez incendios forestales en Asturias en los concejos de Allande (1), Cabrales (1), Cangas del Narcea (3), Caso (1), Coaña (2) y Quirós (2).
🆘A estas horas se contabilizan 7 #IIFF en #Asturias:
✅ 3 ACTIVOS: 2 en #CangasDelNarcea y 1 en #Parres
✅ 1 ESTABILIZADO en #Allande
✅ 3 REVISIÓN #Cabrales #Coaña #Quiros
👨💻https://t.co/kWykRwRuPT
— 112 Asturias (@112Asturias) August 12, 2025
Noche sin rebrotes en Tres Cantos
El incendio de Tres Cantos (Madrid), que se inició el pasado lunes y se cobró la vida de una persona, ha evolucionado favorablemente durante la noche, en la que las temperaturas han dado un respiro. Según el servicio 112 de la Comunidad. Esta mañana, a las 09:30 horas, se reunirá el Centro de Coordinación Operativa (CECOPI).
Balance de las últimas horas de actuación en el #IFTresCantos.
Han estado trabajando 11 dotaciones de los #BomberosCM.
No se han producido rebrotes.
A las 09:30h. Habrá una nueva reunión del CECOPI.
Se mantiene la situación operativa 2 del #INFOMA25. pic.twitter.com/DlBm8t6Hy2
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 13, 2025
Situación muy complicada en León: hay más de 4.000 evacuados
Un total de 4.345 personas, de 23 pueblos leoneses, han sido evacuadas por el incendio de Molezuelas, según la última actualización de datos ofrecida por la Subdelegación del Gobierno. Los desalojados se han trasladado a La Bañeza, en León, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues; y en Astorga, en la que hay tres albergues en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar.
El fuego de Calera (Toledo) obliga a cortar dos carreteras
12 medios con unos 50 efectivos trabajan en el incendio originado en la tarde de este martes en la localidad toledana de Alberche del Caudillo, en situación operativa nivel 2.
Mañueco reúne a parte de su Gobierno para iniciar la reconstrucción tras los incendios
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que se reunirá con parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de coordinación y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que ha asegurado que la respuesta será «rápida y generosa» y «no dejará a nadie atrás».
Estabilizado el incendio forestal entre Amer y Susqueda (Gerona)
Los Bomberos de la Generalitat han estabilizado sobre las 02:17 horas el incendio forestal en una zona de difícil acceso situada encima del Torrent del Palou, entre Amer y Susqueda (Gerona), del cual se dio aviso sobre las 22:26 horas. El fuego se originó en tres focos y durante la madrugada se han mantenido en la zona 15 dotaciones trabajando en unas labores de extinción.
Muere un voluntario que luchaba contra el incendio de León
Un voluntario que trabajaba en las tareas de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León, ha muerto la noche de este martes, según ha informado Delegación del Gobierno. El hombre apareció en un tractor en medio del campo, en una zona de difícil acceso, como alertó un testigo al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León a las 19:17 horas. El fallecido se trata de un voluntario que la Junta de Castilla y León había enviado a trabajar en la zona del incendio que afecta principalmente al sur de la provincia de León.
Restablecidos los AVE entre Madrid y Galicia tras sofocar el incendio de Orense
Adif ha restablecido a las 20:15 horas de este martes la circulación de los AVE entre Madrid y Galicia tras permanecer más de cinco horas interrumpidos por el incendio, ya sofocado, que ha afectado al tramo entre Orense y Taboadela. El gestor ferroviario ha explicado que la vía férrea ya ha sido revisada y los desperfectos causados por el fuego ya han sido reparados. No obstante, la compañía ha advertido de que los trenes circularían con demoras debido a esta incidencia.
200 personas evacuadas por un incendio en Jabugo, Huelva
Antonio Sanz, consejero de Interior de la Junta de Andalucía, ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Huelva, por un incendio declarado en la aldea de Los Romeros, en Jabugo. El fuego ha obligado a desalojar a 200 personas de la aldea y de El Quejigo por prevención. La fase 1 de plan se activa para incendios en los que, a pesar de poder ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se estima la necesidad de activar medidas para la protección de las personas y los bienes de naturaleza no forestal por su posible evolución. Cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado, además de tres grupos de bomberos forestales y el Grupo Regional de Mando trabajan en las tareas de extinción del incendio.
El incendio de Tres Cantos ya afecta a 2.000 hectáreas de terreno
El incendio forestal de Tres Cantos desatado este lunes, que ha alcanzado el nivel 2, ya ha afectado a unas 2.000 hectáreas de terreno pero se encuentra perimetrado y estable. Los servicios de emergencias esperan que pueda quedar controlado durante la noche si las condiciones meteorológicas no dificultan las labores de extinción en el lugar. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, ha dicho que el incendio presenta buena evolución, pero que aún no está controlado.
El incendio, desatado durante la tarde de este lunes, ha dejado un muerto. Los vecinos de dos urbanizaciones de Tres Cantos que tuvieron que ser evacuados durante la noche por la cercanía de las llamas ya han podido regresar a sus casas.
Cuatro bomberos heridos en el incendio de Orense
Dos bomberos han sufrido quemaduras de consideración mientras trabajaba en las labores de extinción del incendio de Orense, en Oímbra, que ha obligado también a detener el AVE entre Galicia y Madrid. Además, otro trabajador ha sido encontrado semiinconsciente y está recibiendo atención médica. En el fuego de Maceda, otro bombero que conducía una motobomba se ha roto una pierna tras chocar con un vehículo.
El Gobierno admite una «situación realmente difícil» por los incendios pero no asume la gestión
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha alertado de que se va a producir una situación «realmente difícil desde un punto de vista climatológico» para los incendios que están afectando a España. El ministro ha avanzado que la situación será «compleja» al menos hasta las 21:00 horas de este martes. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado este martes asumir la gestión de los incendios a pesar de lo difícil de la situación, como ellos mismo admiten.
«Tenemos hoy una tarde compleja en el marco horario de las 14:00 a las 21:00 es una situación realmente difícil desde un punto de vista climatológico. Mañana parece ser que razonablemente nos puede dar un alivio, pero luego es cierto que también hay una previsión a partir del jueves de otra ola de calor que se extendería hasta principios de la semana próxima», ha advertido Marlaska en una entrevista.
Bomberos trabajan en un incendio forestal activo en Mansilla (La Rioja)
Efectivos de emergencias trabajan en estos momentos en un incendio forestal activo en el entorno de Mansilla (La Rioja). En concreto, según informa el Gobierno de La Rioja, se ha originado en la divisoria de Mansilla con Viniegra de Abajo, en el paraje conocido como Sanchón. La Dirección General de Medio Natural se ha desplazado hasta el lugar y de momento se desconocen más datos del suceso.
¿Qué hacer en caso de incendio?
Consejos para actuar rápido y de forma segura si hay fuego y humo cerca, como ocurrió la noche del 11 de agosto, en la que muchas localidades de Madrid se cubrieron de humo y ceniza debido al incendio de Tres Cantos.
Desalojan a vecinos de Seixalbo (Orense) por la proximidad del fuego
La Policía Local de Ourense ha confirmado que se está desalojando a algunos vecinos de Seixalbo (Orense) por la proximidad de un incendio a las viviendas. Los desalojos se están realizando en las cercanías del parque empresarial Barreiros. El fuego se encuentra activo desde las 14:15 horas de este martes en el municipio de San Cibrao das Viñas, colindante a Orensse. La Xunta de Galicia ha decretado la Situación 2 en toda la provincia de Orenses por las «preocupante» ola de incendios, con hasta 50 al día, que vincula a una «altísima actividad incendiaria».
Identificado el presunto responsable de un conato de incendio en Los Caños de Meca (Cádiz)
La Guardia Civil de Cádiz tiene identificado y localizado a un hombre como presunto responsable del conato de incendio que se ha registrado este martes por la mañana en una zona de arbustos junto a la urbanización Playa del Estrecho y uno de los parkings de la zona, en los Caños de Meca. Al parecer, el individuo, que aún no ha sido detenido, ha resultado herido por quemaduras en sus manos, sin que haya trascendido más información.
Muy pendientes del tiempo esta tarde: las tormentas podrían agravar los incendios
Las tormentas secas previstas esta tarde en varios puntos del país podrían empeorar la situación de los incendios. Y es que, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta amarilla en varias ciudades por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.
Milagro en Burrolandia: el instinto de los animales los salvó del incendio de Tres Cantos
Los animales que viven en la protectora Burrolandia, en Tres Cantos, lograron salvar su vida gracias a su instinto de supervivencia: al ver que las llamas se acercaban a la zona en la que viven, todos huyeron hacia otro lugar del centro. Sólo tres cabras fallecieron por el incendio.
Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid
El incendio que se mantiene activo con varios focos ha interrumpido la circulación de trenes entre la ciudad de Orense y Taboadela, una situación que afecta a los trenes de alta velocidad (AVE) que circulan entre Madrid y Galicia y a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela – Orense, tal y como ha informado ADIF.
🔥Un incendio con varios focos mantiene interrumpida la circulación entre Ourense y Taboadela, afectando tanto a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.
— INFOAdif (@InfoAdif) August 12, 2025
Detenido un trabajador de extinción por el incendio de Cuevas del Valle (Ávila)
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio que arrasó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila). El incendio fue originado a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502 y se propagó con extrema rapidez.
Activado el nivel 2 de emergencia en Orense por incendios que queman ya 4.300 hectáreas
La Xunta ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Orense por grandes incendios que, en conjunto, calcinan alrededor de 4.330 hectáreas. La activación de la Situación 2 en toda la provincia implica una «mayor agilidad» de medios y recursos de la Comunidad y del resto de administraciones para la provincia. De este forma, se amplía también el horario laboral del personal y se agilizan los trámites con las diferentes administraciones, especialmente con la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El riesgo de las tormentas secas: aparato eléctrico y vientos muy fuertes con cambios en su dirección
En las próximas horas se esperan tormentas secas en diferentes puntos del país, lo que podría complicar la extinción de los incendios activos. Se trata de fenómenos muy complicados porque presentan aparato eléctrico y fuertes rachas de viento que pueden cambiar de dirección muy rápidamente.
Registrado otro incendio intencionado en Los Caños de Meca
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se tiene «sospechas fundadas» de que el incendio de Tarifa «ha podido ser intencionado» y se ha referido a otro fuego intencionado en Los Caños de Meca, que ha sido rápidamente sofocado.
Los desalojados por el incendio de Tres Cantos comienzan a regresar a sus viviendas
Las 180 personas que han sido desalojadas de sus viviendas por el incendio de Tres Cantos han comenzado a regresar a sus viviendas a última hora de la mañana de este martes, según ha informado la Guardia Civil.
El incendio de Carcastillo (Navarra) afecta a una superficie de 220 hectáreas
El incendio forestal declarado en Carcastillo, que en estos momentos se encuentra estabilizado, afecta a una superficie total de 220 hectáreas, según datos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
La superficie quemada en Tres Cantos ronda las 1.500 hectáreas
En declaraciones a los medios en el puesto de Mando Avanzado junto con el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, el consejero de Medio Ambiente ha apuntado que la superficie afectada ronda las 1.500 hectáreas, aunque ha precisado que todavía es pronto para dar un dato exacto.
El incendio en Tres Cantos está en fase de control pero preocupan las condiciones meteorológicas
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado que el incendio de Tres Cantos está perimetrado y en fase de control, con situación operativa de nivel 2 todavía activa, pero ha alertado de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas.
Andalucía apunta a un incendio intencionado en Tarifa y refuerza la vigilancia
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se tiene «sospechas fundadas» de que el incendio de Tarifa, que obligó el lunes al desalojo de más de 1.500 personas, «ha podido ser intencionado».
La Guardia Civil mantiene cortada la M-607 por el incendio de Tres Cantos
La Guardia Civil mantiene cortada la M-607 en el kilómetro 16 en sentido salida y en el kilómetro 32 en sentido entrada por el incendio de Tres Cantos.
El Retiro y otros ocho parques de Madrid, con zonas balizadas
El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantendrán zonas balizadas ante las condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa entre las 15:00 y las 21:00 horas. Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.
La Sierra de Madrid, en aviso amarillo por tormentas
La AEMET decreta la alerta amarilla en la Sierra de Madrid por tormentas que vendrán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.
⚠️ @AEMET_Madrid nos traslada aviso amarillo 🟡 por tormentas en
📍#Sierra de 14:00h a 22:00h.
Irá acompañada de granizo y rachas muy fuertes de viento. pic.twitter.com/oePV0NYwLV
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025
Más de 700 desalojados por el incendio de Tarifa vuelven a sus alojamientos
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha anunciado que se ha autorizado el regreso de más de 700 desalojados por el incendio declarado en Tarifa. Así, pueden volver a sus lugares de pernocta los huéspedes de los hoteles Meliá Zahara, Atlántico y Varadero y los desalojados de las urbanizaciones Costa Zahara 1 y 2, Jardines de Zahara, Atlanterra Playa, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol, Mar de Plata, Almadraba y Bahía de la Playa. Desde las 10:30, efectivos de Guardia Civil y Policía Local acompañan a estas personas a sus respectivas residencias.
La Guardia Civil desaloja varias urbanizaciones de Tres Cantos
La Guardia Civil ha difundido imágenes en redes sociales de las evacuaciones de los vecinos de Tres Cantos por la cercanía de las llamas a sus casas. Además, el Instituto Armado ha pedido a la población que siga las indicaciones de emergencias.
#IFTresCantos🔥 | Evacuados vecinos de Tres Cantos #Madrid, tras el incendio declarado anoche.
La #GuardiaCivil ha desalojado varias urbanizaciones por la cercanía del fuego a las viviendas.
Si estás en la zona, sigue las indicaciones de emergencias.
☎️ 062 Guardia Civil… pic.twitter.com/2AKgunlLoM
— Guardia Civil (@guardiacivil) August 12, 2025
Las imágenes del incendio de Tres Cantos captadas por los pasajeros de un avión
Los pasajeros de un avión captaron brutales imágenes aéreas del incendio registrado ayer en Tres Cantos.
🚁 Compartimos con vosotros imágenes aéreas del incendio forestal ocurrido ayer en Tres Cantos. Una visión desde el aire que muestra la magnitud del suceso y la labor de los equipos de emergencias. #ProteSanse #IFTresCantos pic.twitter.com/AsmBx1M6CP
— Protección Civil de San Sebastián de los Reyes (@ProteSanse) August 12, 2025
El guardia civil atropellado durante el incendio de Tarifa sigue hospitalizado
El agente de la Guardia Civil que fue atropellado este lunes mientras colaboraba de manera voluntaria en el incendio declarado en Tarifa (Cádiz) se encuentra «bien» aunque continúa ingresado en el Hospital de Puerto Real. Fuentes del Instituto Armado han detallado que el agente está pendiente de someterse a «una intervención por una fractura», fruto de las heridas cuando sufrió el atropello.
El Rey sigue de cerca la situación de los incendios
El Rey Felipe Vi está en contacto permanente con el Gobierno recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España.
Nuevo incendio en San Nicolás del Puerto, Sevilla
Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), se ha declarado un incendio en San Nicolás del Puerto, Sevilla. El fuego no está controlado y la carretera SE-7101 está cortada.
🔴INFORMACIÓN SERVICIO | #IFSanNicolásDelPuerto, #Sevilla
🔸El incendio sigue ACTIVO, NO ESTÁ CONTROLADO. La fuente oficial en extinción de #IIFF en #Andalucía es #EMAINFOCA
🔸La carretera SE-7101 sigue cortada desde #SanNicolás hasta el Camping. NO CIRCULEN, nos OBSTACULIZAN pic.twitter.com/PF7y9PaWDT
— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 12, 2025
La previsión del tiempo para la tarde
Según ha informado Meteored, durante la tarde de este martes las tormentas crecerán en muchas zonas de la España peninsular, que dejaran «bastantes rayos y aguaceros».
🔴 #ÚltimaHora Esta tarde crecerán tormentas ⚡️ en muchas zonas de la España peninsular, dejando bastantes rayos, aguaceros ⛈️ y vendavales.
👇 @samuel_biener nos trae todos los detalles: https://t.co/coiusCNmYk pic.twitter.com/vSrQgAlDq5
— Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) August 12, 2025
Estabilizado el 80% del perímetro del incendio de Las Médulas
El 80% del incendio de Yeres que afecta a Las Médulas ya está perimetrado tras una noche favorable en los trabajos de extinción. Hay otro 20% del incendio que está complicado y, sobre todo, preocupa el frente que desde ayer avanza hacia la localidad de Pombriego, aunque las llamas, debido a la bajada de las temperaturas durante la noche y a que el viento no ha alcanzado rachas fuertes.
600 personas regresan a sus casas en Las Médulas
600 vecinos podrán volver a sus viviendas en Las Médulas gracias a la favorable evolución del incendio que está teniendo lugar en el paraje. La Subdelegación del Gobierno en León ha informado de que se trata de los pueblos de Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo, mientras que los vecinos de Borrenes y Chana, que estaban confinados en sus casas, ya pueden salir.
La Junta de Andalucía autoriza el regreso de parte de los evacuados de Tarifa
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado desde Tarifa de que se va a permitir el regreso de parte de los 2.000 desalojados en la tarde de ayer por el nuevo fuego que asola el municipio, originado en la Sierra de la Plata.
El Plan Infoca ha dividido la urbanización de Atlanterra, desalojada, en dos zonas, norte y sur. Por ahora, solo podrán regresar los habitantes y visitantes de hoteles de la zona sur. Esto implica a los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero y nueve urbanizaciones más.
El resto, la zona norte, seguirá desalojado, aunque la noche en este punto se ha mantenido tranquila, solo con reactivaciones puntuales y ya controladas de las llamas.
Cuatro viviendas afectadas en Tres Cantos
Al menos cuatro viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas de Madrid están afectadas por el incendio declarado en el municipio de Tres Cantos, que desde el lunes por la tarde ha arrasado más de un millar de hectáreas y ha obligado a desalojar a casi 200 personas por el rápido avance de las llamas.
El incendio en Zamora está perimetrado
El operativo desplegado en el incendio de Molezuelas (Zamora) ha trabajado toda la noche en la perimetración del incendio con máquina pesada y contrafuegos, según han informado desde el servicio de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.
Se espera que el incendio de Tres Cantos esté controlado a lo largo de la mañana
Según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado que espera que se pueda dar por controlado durante la mañana de este martes el incendio de vegetación registrado en el municipio de Tres Cantos.
«Esperemos que con todo el trabajo que se está haciendo ya con medios aéreos se le pueda dar por controlado durante esta mañana», ha señalado.
Pedro Sánchez traslada su pésame a los familiares del fallecido en Tres Cantos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en su perfil de X (antes Twitter), en el que ha trasladado su pésame a los familiares del hombre fallecido en Tres Cantos.
Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego.
El @interiorgob ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante los numerosos incendios que están activos en nuestro país.
Mi reconocimiento…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025
Los vecinos de Soto Viñuela volverán de forma progresiva a sus hogares
La Comunidad de Madrid ha informado que los vecinos de Soto de Viñuelas se les permitirá regresar poco a poco a sus casas. Además, han indicado que se mantiene «Situación Operativa 2» ante la previsión de tormentas con rachas fuertes de viento para esta tarde.
Tras la reunión del
CECOPI del #INFOMA25 se ha decidido que a los vecinos de Soto de Viñuelas se les permitirá regresar poco a poco a sus casas.
Se mantiene Situación Operativa 2 ante la previsión de tormentas con rachas fuertes de viento para esta tarde. pic.twitter.com/MNTYwKS6zj
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025
Ayuso lamenta la muerte del hombre en el incendio de Tres Cantos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en su perfil de X (antes Twitter), en el que ha trasladado su pésame a los familiares del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos. Además, ha agradecido a los equipos de emergencia su labor.
Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el #IFTresCantos.
Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso.
Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 12, 2025
Toledo solicita la intervención de la UME
El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha ha solicitado la activación de la UME por el incendio que se ha declarado este lunes en la localidad de Navalmoralejo, en la provincia de Toledo, que afecta también a territorio de Extremadura.
El incendio de Tres Cantos evoluciona favorablemente
Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio que ha afectado a Tres Cantos ya está perimetrado y ha evolucionado favorablemente durante la noche.
El #IFTresCantos está perimetrado y ha evolucionado favorablemente durante la noche.
Han estado trabajando en la extinción:
33 dotaciones de #BomberosCM.
11 de @BomberosMad, 9 de la @UMEgob y #AgentesForestalesCM.
No hay ninguna carretera cortada al tráfico. pic.twitter.com/OOpFkQSVHD
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025
Extinguido el incendio declarado en la zona del Romeral, en Alcoy (Alicante)
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por extinguido a las 07:14 horas el incendio declarado en la parte superior de la zona del Romeral, en Alcoy. El fuego también ha afectado a una serie de olivos, según han informado el citado organismo y el Centro de Coordinación de Emergencias.
Castilla y León tiene 11 incendios activos
Castilla y León tiene actualmente once incendios activos en todo su territorio, cinco de ellos se mantienen en nivel de gravedad dos y otros cinco llegan ya al nivel 1. En concreto, los de gravedad dos se sitúan en las provincias de León y Zamora.
Desalojos por la amenaza del fuego en Maceda y Chandreja (Orense)
El fuego en el Macizo Central de Orense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandreja de Queija, en este último ya arden más de 3.000 hectáreas.
España se quema mientras continúa la ola de calor
Tarifa, Las Médulas, Tres Cantos, Navalmoralejo… son muchas las zonas de España que están siendo golpeadas por los incendios. Unos fuegos que se están agravando debido a las condiciones meteorológicas: altas temperaturas sumadas a fuertes rachas de viento.
Una tormenta seca con fuertes rachas de viento, posible causa del incendio de Tres Cantos
El incendio desatado este lunes en Tres Cantos pudo comenzar por una tormenta seca que recorrió la Comunidad de Madrid. Así lo trasladó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando.
Complicaciones en el incendio de Navalmoralejo
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado en redes sociales que los cambios en el viento, con fuertes rachas, han dificultado las labores de extinción durante la noche.
Durante la noche se han producido cambios de viento con fuertes rachas que han dificultado las labores de extinción de #IFNavalmoralejo en #Toledo / #Cáceres.
En la zona: 🚨Nivel: 2
🚚27 medios terrestres
👥116 #BBFF #AAMM
Junto a medios de @PlanINFOEX @UMEgob y @mitecogob
ℹ️… pic.twitter.com/6TPWwWilia
— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 12, 2025
Frentes controlados en el incendio de Las Médulas
El alcalde de Puente Domingo Flórez, Julio Arias, ha confirmado que muchos de los frentes del incendio de Las Médulas están ya controlados e incluso la UME (Unidad Militar de Emergencia) le ha trasladado la intención de retirarse para atender los numerosos incendios que está sufriendo la provincia de León en estos momentos.
Paz Padilla cierra sus negocios en Zahara por el incendio
Paz Padilla ha sido una de las personas afectadas por este desastre natural. Y es que, además de ser habitual verla disfrutar del verano en este municipio gaditano, lo cierto es que su pasión por sus calles y su gente la llevó a abrir varios negocios allí, los cuales se han visto obligados a cerrar sus puertas temporalmente «por prudencia» ante la situación.
Burrolandia no ha sufrido daños
OKDIARIO se ha puesto en contacto con la protectora animal Burrolandia, ubicada en Tres Cantos, y desde la protectora han confirmado a este medio que los animales «no han sufrido daños», ya que han estado durante la noche «con libertad de movimiento». Asimismo, los cuidadores han estado monitoreando lo que pasaba en el recinto gracias a unas «cámaras de control» que hay instaladas. Por el momento, los cuidadores de los animales no han podido acceder al recinto debido a las restricciones de las autoridades.
El hombre con quemaduras en el 98% de su cuerpo ha muerto
El hombre que sufrió quemaduras graves en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos ha fallecido. La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario La Paz con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo tras quedar atrapado.
Alerta por el aumento de rachas de viento en Tres Cantos
Desde la Delegación de Madrid han alertado que en la tarde de este martes las rachas de viento pueden volver a avivarse y reactivar las llamas.
Durante toda la noche, todos los equipos de extinción han trabajado sin descanso en el #IFTresCantos , que sigue declarado activo.
En estos momentos no hay riesgo para núcleos de población ni para infraestructuras críticas.
Se prevé que esta tarde el aumento de las rachas de… pic.twitter.com/i6XGdDp4gC
— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) August 12, 2025
El Ministerio del Interior declara el Plan Estatal de Emergencia
El Ministerio del Interior ha activado el Plan Estatal de Emergencia ante los numerosos incendios que están sacudiendo el país. Además, en las próximas horas, Protección Civil reunirá en las próximas horas al Comité Estatal de Coordinación y Dirección para incendios forestales con el objetivo de evaluar la situación, coordinar acciones y tomar las decisiones que resulten adecuada.
🚨 Ante los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas, @interiorgob declara la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias. pic.twitter.com/ZjJkZUpXWj
— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 12, 2025
1.500 hectáreas quemadas en Las Médulas
El incendio declarado en Las Médulas deja ya 1.500 hectáreas calcinadas, según las estimaciones de la Junta de Castilla y León, y ha obligado a 700 personas a ser evacuadas. Este fuego se encuentra en nivel 2, como los de Llamas de Cabrera y Paradiña.
Medios aéreos se incorporan contra el incendio de Zahara
Medios aéreos se incorporarán durante las primeras horas de la mañana de este martes a las tareas de extinción del incendio que desde ayer afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), y que sigue activo. Durante la noche han trabajado desde tierra 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), cinco coches autobombas y una unidad de maquinaria pesada, entre otros medios.
Castilla-La Mancha solicita la ayuda de la UME
El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha ha solicitado la activación de la UME (Unidad Militar de Emergencia) por el incendio que se ha declarado en la localidad de Navalmoralejo, en la provincia de Toledo, que afecta también a territorio de Extremadura.
La Xunta activa el nivel de protección 2 ante los incendios de Orense
El Gobierno gallego ha activado el nivel de protección 2 ante los incendios forestales que afectan a los enclaves Calveliño do Monte y Santiso, en el municipio de Maceda (Ourense), como medida de prevención por la proximidad del fuego a varios núcleos de población.
En la provincia de Ourense está activo también y con el mismo nivel de protección, un incendio que afecta a Chandreja de Queija, que comenzó el pasado viernes y ha calcinado más de 3.000 hectáreas.
Alfonso F. Mañueco: «Actuaremos de forma inmediata y sin límites»
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, ha publicado un mensaje en su perfil de X (anteriormente Twitter en el que ha declarado que ante los incendios se va a actuar de forma «inmediata y sin límites».
Anoche asistí en #Zamora a la reunión del CECOPI autonómico para coordinar la respuesta ante los graves incendios que afectan a #CastillayLeón, especialmente en #León y #Zamora.
Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que, de una forma… pic.twitter.com/pvrw2MnQBw
— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 12, 2025
Más de 3.700 personas afectadas por el incendio de Zamora y León
Más de 3.700 personas han sido afectadas en los incendios de León y Zamora. En total son diez fuegos, ocho en León, uno en Zamora y uno de carácter interprovincial, el declarado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora). En total, hay 24 localidades de ambas provincias desalojadas, 16 en León y ocho en Zamora. 3.100 de los desalojados son leoneses y el resto, zamoranos.
Un agente de la Guardia Civil herido en el incendio de Zahara
Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido tras acudir de forma voluntaria a ayudar en un dispositivo de control de tráfico. El hombre fue arrollado.
El incendio de Tres Cantos ya está perimetrado
El incendio de vegetación registrado ayer en Tres Cantos (Madrid) ha evolucionado favorablemente durante la noche y ya está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.
Última hora de los incendios en España
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las últimas noticias de los incendios en España. Ahora mismo, uno de los que más preocupa es el de Castilla y León, que ha obligado a desalojar ocho pueblos en Zamora por dos incendios de máxima gravedad.
Un herido en el incendio de Tres Cantos
Un hombre se encuentra en estado grave tras ser rescatado de su vivienda en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos. El hombre ha muerto en el Hospital de La Paz con quemaduras en un 98% de su cuerpo.
Temas:
- Directo
- Incendios forestales
Un pirómano puede estar detrás del incendio de Tarifa
Según ha informado la junta de Andalucía, un pirómano puede estar detrás del masivo incendio que ha asolado Tarifa y que, afortunadamente, ya está estabilizado. Además, han pedido la colaboración ciudadana para dar con el causante de las llamas.