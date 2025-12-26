Andalucía redobla su esfuerzo en inversión hídrica con 70 millones de euros más para mejorar el regadío

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprobado una inversión adicional de 70 millones de euros a fondo perdido para impulsar la modernización del regadío en seis provincias de la región. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que ha subrayado el compromiso de la Junta con el campo andaluz y la eficiencia en el uso del agua.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan RegadíA, una iniciativa conjunta con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y las comunidades de regantes, que cuenta con un presupuesto total de 317 millones de euros. La Junta asume el 50% del coste de las obras a través del Programa de Desarrollo Rural y fondos Feader, mientras que los regantes contribuirán con un 30% y el Gobierno central solo con el 20%, en forma de préstamo reembolsable.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya las 13 actuaciones previstas, que afectarán a Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz y Sevilla. Córdoba recibirá más de 21 millones de euros para tres obras; Granada más de 20 millones para dos actuaciones; Jaén contará con 15,9 millones para tres proyectos; Sevilla con 10,6 millones para dos obras; Cádiz con 2,4 millones para una actuación; y Almería con 5,5 millones para intervenciones en Huércal-Overa y El Ejido.

La Junta, en total, invertirá 76,4 millones de euros, una cifra histórica que evidencia la apuesta del presidente Juanma Moreno por reforzar el sector agrícola con recursos propios, en contraste con la falta de inversión directa del Gobierno de Sánchez, que sigue sin atender las necesidades urgentes del campo andaluz.

Fernández-Pacheco ha destacado que «somos un gobierno eficaz, que aporta soluciones y está cerca de los problemas de los andaluces». Además, ha informado de que los embalses andaluces se encuentran actualmente al 47,82% de su capacidad, con 1.600 hectómetros cúbicos más que hace un año. Sin embargo, ha advertido de la crítica situación en Almería, cuyos embalses apenas alcanzan el 7,2% de su capacidad.