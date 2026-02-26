Carlos Pollán inicia la campaña: «Vox sale a gobernar y a ganar las próximas elecciones autonómicas»

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, encara la campaña electoral a las próximas elecciones autonómicas desde el «sentido común» frente a la «estafa» del PP, que, según ha explicado, aplica en la Comunidad «las peores políticas socialistas».

«Vox sale a gobernar y a ganar las próximas elecciones autonómicas y con ese objetivo la formación política va a trabajar hasta el próximo día 15 de marzo», ha añadido Carlos Pollán.

«Vox concurre a estas elecciones como la única garantía de aplicar las políticas de sentido común en Castilla y León», ha recalcado Carlos Pollán y ha puntualizado que su propuesta se basa en la defensa del campo y de la industria; la bajada de impuestos; en el fin del «despilfarro político»; acabar con la inmigración legal y «descontrolada» y afrontar la emergencia demográfica con apoyo a los jóvenes para que puedan quedarse en la Comunidad, formar una familia y adquirir una vivienda.

«Y todo esto lo hacemos porque llevamos demasiado tiempo aguantando la estafa del Partido Popular», ha enfatizado Carlos Pollán, al tiempo que se ha referido al PP como un partido que se encuentra «acomodado en el poder», «alejado» de las necesidades «reales» de los ciudadanos y que aplica «las peores políticas socialistas».

En su opinión, Castilla y León «necesita mucho más», concretamente, necesita «mucho más Vox». «A partir del 15 de marzo podremos cambiar el rumbo de Castilla y León y aplicar esas políticas de sentido común», ha incidido.

Respecto a sus aspiraciones de cara a los resultados de las elecciones, se ha mostrado convencido de que habrá «mucho más Vox», como ha sucedido en Extremadura y en Aragón y ha vaticinado que esto mismo también sucederá próximamente en el futuro gobierno de España.

Al ser preguntado por el modo en que pueden influir en Castilla y León las negociaciones que mantienen Vox y el PP en Aragón y en Extremadura para llegar a pactos de gobierno, ha señalado que «no tienen nada que influir».

«Nosotros estamos a lo que decidan los ciudadanos el día 15 y no hablaremos de pactos, por supuesto, porque no tiene ningún sentido, porque respetamos lo que los castellanos y leoneses digan el día 15», ha señalado y ha apuntado que, a partir de ese momento, Vox analizará la fuerza que tiene en Castilla y León y dónde colocan al partido los ciudadanos para poder o no llegar a acuerdos o gobernar.

No obstante, ha sostenido que Vox sale a gobernar y a ganar las próximas elecciones autonómicas y con ese objetivo la formación política va a trabajar hasta el próximo día 15 de marzo.

Respecto a la relación de Vox y el PP en Castilla y León, ha asegurado que «no hay una relación especial» y ha reiterado que su partido durante el periodo de campaña electoral se dedicará a escuchar a la población y a plantearle su proyecto.