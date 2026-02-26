Foro España Cívica ha otorgado los premios a la solidaridad y el progreso con el fin de promover a personas e instituciones que destacan por la defensa de valores y principios. El evento ha tenido lugar en Madrid en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF).

La gala ha contado con la presencia del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, quien ha recibido el premio a los Valores Patrióticos y de las Fuerzas Armadas. El coronel ha explicado a OKDIARIO que se siente un «privilegiado» al recibir este galardón. Y ha destacado que los valores y principios que el Foro comparte con las Fuerzas Armadas son la «defensa de la Constitución del Estado de Derecho y de la integridad territorial de España».

«Los valores fundamentales, las Fuerzas Armadas son el valor, el espíritu de sacrificio, la abnegación y el compañerismo. En el fondo son valores que se dan prácticamente en toda la sociedad, pero que las Fuerzas Armadas, por esa misión tan particular que tiene de garantizar la soberanía, independencia de la patria, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», zanja el coronel Pérez de los Cobos.

El evento ha contado con el ex senador en las Cortes Generales de España, Francisco Javier Rupérez Rubio, quien ha formado parte del jurado para premiar a los españoles que han luchado por la defensa de los principios esenciales para la vida en común de los españoles. «Me siento muy agradecido de formar parte del Foro de España Cívica, que es una organización por la cual tengo un enorme afecto y consideración».

Javier Rupérez también ha hecho referencia al golpe de Estado del 23F, el cual hace tres días cumplía 45 años. Un momento histórico en el que el exsenador se encontraba dentro del Congreso de los Diputados cuando el teniente coronel Antonio Tejero entró en el hemiciclo y pronunció las palabras «¡Quieto todo el mundo!».

«El comienzo fue enormemente dramático. Muchos pensamos que todo el proceso democrático se había interrumpido definitivamente y no fue así. Ganamos. Ganó la democracia, ganó la transición y al mismo tiempo también contemplamos cómo el rey Juan Carlos primero era el factor definitivo de la afirmación de la democracia, De manera que eso era y sigue siendo la verdad del 23 F», explica Rupérez a este periódico.

«Ganamos y ganó la democracia con nosotros. Todo lo demás sobra. Todo esto está desclasificación de documentos. Ya sabíamos que había habido sus historias y más y menos. Eso no altera lo fundamental. Se ganó, se ganó la democracia, se ganó la historia, se ganó el papel de la monarquía y es lo que hemos seguido viviendo a través de la Transición», zanja el exsenador en relación a los archivos desclasificados por el Gobierno de Sánchez sobre el golpe de Estado de Tejero.

Foro España premia el valor de los jóvenes

Así mismo, ha galardonado ha rostros jóvenes de la sociedad españoles, a los que ha querido agradecer su actual labor en relación a la solidaridad y defensa de los derechos. El movimiento Scout de Algemesí (Valencia) ha entregado el premio a los valores cívicos a esta organización por su desempeño y sacrificio a las víctimas de la DANA, durante los tres meses posteriores a la tragedia.

Otros jóvenes galardonados por su lucha y defensa de los valores patrióticos y la libertad es la Asociación «S`ha Acabat». Esta asociación conformada por Hugo Escarpa, presidente de la asociación, y Ricardo Penadés, vicepresidente, han luchado en las universidades catalanas por la libertad de expresión y la defensa del sentimiento de que «todos somos españoles». También ha asistido la delegada de Madrid, Patricia Conde. Una asociación que surge a partir del próces.

Otros de los valores galardonados por Foro España es el de los Valores Tradicionales a la Tauromaquia, siguiendo la línea del homenaje a los valores de la defensa de la patria y de la unidad del territorio. En este caso, los galardonados han sido el torero José Luis Padilla, quien ha destacado que el principal valor de esta profesión única y «tan nuestra» son el «compañerismo, y el sacrificio, sin olvidar el amor y el arte».

Así, Foro España ha querido recompensar la labor de solidaridad y progreso de los españoles de todas las generaciones que han luchado por la unidad de los valores que representan a nuestro país y que desde la organización consideran «esenciales para la vida en común de los españoles».