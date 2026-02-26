Así sorprendió un jovencísimo Eduardo Inda a Tejero a su salida de la cárcel en 1993

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, estuvo presente el día que Antonio Tejero, el ex teniente coronel de la Guardia Civil autor del golpe de Estado del 23F, obtuvo el tercer grado de su condena por un delito de rebelión militar consumada, en 1993. El director de este diario era aún un periodista en prácticas de 24 años para la agencia de noticias Europa Press cuando recibió el encargo de cubrir la salida de prisión de Tejero. Un joven Eduardo Inda pudo conseguir imágenes y declaraciones exclusivas del golpista en el momento en el que salía de prisión.

Antonio Tejero ha muerto este miércoles a los 93 años en Valencia. El ex guardia civil fue el autor del asalto al Congreso de los Diputados cuando se celebraba se celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Tejero pasó sus últimos años entre Torre del Mar (Málaga) y Alcira (Valencia) pero apenas se dejaba ver. Su última aparición pública fue en la inhumación del dictador Francisco Franco, donde OKDIARIO obtuvo imágenes y declaraciones de su última aparición pública.

Tejero falleció precisamente el mismo día que el Gobierno de Pedro Sánchez desclasificó los documentos sobre el golpe de Estado que protagonizó. Los españoles conocieron a Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, cuando el entonces teniente coronel encabezó una rebelión de 200 guardias civiles. Asaltaron el Congreso y secuestraron a todos los diputados presentes en la sesión de investidura del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de UCD. Adolfo Suárez, uno de los líderes de la Transición, había dimitido días antes como presidente del Ejecutivo.

Los agentes irrumpieron en la cámara por la tarde y, en cuestión de segundos, Tejero protagonizó una de las escenas más relevantes de la Historia de España: subió a la tribuna de oradores y, desde allí, gritó «¡quieto todo el mundo!». Sacó el arma y disparó al aire, como siguen atestiguando las marcas del techo del hemiciclo. Todos los diputados se agacharon, a excepción de Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado.