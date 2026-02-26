La Zarzuela entra en el debate del regreso de Juan Carlos I y dice que puede volver cuando él quiera

La Casa del Rey ha transmitido este jueves que la decisión sobre el regreso de Juan Carlos I a España le compete exclusivamente a él y que puede volver cuando quiera. La reacción se ha producido después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comunicara a través de las redes sociales su deseo de que el padre de Felipe VI vuelva a España para «pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país».

El presidente popular se ha pronunciado a primera hora del jueves, horas después de la desclasificación de los papeles sobre el 23-F en los que se deja constancia de la ayuda del entonces Rey a frenar el golpe de Estado.

Juan Carlos I reside desde 2020 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se trasladó en la fecha mencionada por las investigaciones sobre sus finanzas. En sus memorias, el emérito ha expresado el deseo de regresar a España, donde se ha trasladado eventualmente en los últimos tiempos, aunque no ha pernoctado en el Palacio de la Zarzuela.

La desclasificación de documentos del 23-F ha derivado en reacciones alrededor del potencial regreso de Juan Carlos I a España. El Partido Popular ha informado a La Casa del Rey del mensaje de Alberto Núñez Feijóo, antes de que el líder de la oposición publicara el siguiente texto. «La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España».

«Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país», ha añadido Núñez Feijóo sobre el regreso de Juan Carlos I.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el representante del Gobierno de Pedro Sánchez que se ha pronunciado al respecto de la vuelta del monarca a España. Bolaños ha señalado que la decisión de volver o no le corresponde exclusivamente a él, a Casa Real, al Gobierno y «ni mucho menos al jefe de la oposición».

«La decisión del Rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España», ha contestado Bolaños, antes de recordar que, de hecho, «viene a España cuando así lo decide».

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha apoyado la postura de Núñez Feijóo y asegura que el regreso de Juan Carlos I «es lo que desea la mayoría de españoles», antes de asistir a la entrega del premio Mejor Empresario del Año.