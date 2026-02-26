Otro letrado señala a la juez de la DANA por las filtraciones en su Sala para crear «un juicio paralelo»

Rubén Gisbert, el abogado que se ha presentado la querella contra la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, el también magistrado Jorge Martínez Rivera, por lo que considera hasta seis posibles delitos, hace constar en esa misma querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que la citada juez «es conocedora de que en su Sala y durante las diligencias de instrucción que dirige, se comete una permanente y tendenciosa filtración con el fin de crear un juicio paralelo en la opinión pública con fines partidistas y políticos que desvíen la atención de los hechos puniblemente relevantes, independientemente de quien los cometa».

Además, el letrado añade en su querella que: «Al haber identificado a sus autores y no haber actuado, como es su obligación, es cooperadora necesaria en la comisión de dicha conducta y cómplice del delito de revelación de secretos agravado por del deber profesional». Se da la circunstancia de que el de revelación de secretos es uno de los seis delitos que constan en la querella presentada por el citado abogado, Rubén Gisbert.

En esta parte de la querella, el letrado manifiesta que el pasado 9 de enero de este año 2026, «el letrado, al observar que en la práctica de la diligencia testifical de ese día se filtró manipuladamente una de sus intervenciones, manifestó en Sala directamente a la juez que se estaba cometiendo en Sala en ese momento dicho delito y recriminó a la juez haberle avisado e identificado en dos ocasiones a sus autores».

El letrado añade aquí en su querella que «ante lo cual la juez lo interrumpió y declaró impertinente tal consideración llegando a la amenaza de sanción si no proseguía con sus preguntas al testigo y dejaba de manifestarle que en su Sala letrado con nombres y apellidos estaban cometiendo un delito, siendo ella la única responsable en ese momento de evitar que eso suceda».