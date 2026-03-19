PP y Vox dan por hecho que habrá acuerdo pero a la vuelta de Semana Santa: «Antes es imposible»

Los equipos negociadores de PP y Vox creen que las conversaciones llegarán a buen puerto, pero estiman que este no cristalizará antes de Semana Santa. Se está negociando con un nivel de concreción nunca visto hasta ahora entre ambas formaciones. Génova admite que en Castilla y León «no ha cambiado nada» y seguirán pilotando las negociaciones porque «la política de pactos confiere a la dirección nacional». Sin embargo, puntualizan que «no se meterán en las políticas concretas». Vox, por su parte, impuso, desde el principio, un equipo negociador capitaneado por Montserrat Lluis, secretaria general adjunta y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, a quien Abascal le encomendó ya la tarea de pactar la formación de los gobiernos autonómicos en 2023.

En las últimas fechas, Partido Popular y Vox han reactivado las mesas de negociación en Extremadura y Aragón. «Guardiola me consta que va muy avanzada y Azcón tiene una propuesta programática», ha asegurado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Los populares insisten en la necesidad de pactar la legislatura y que el acuerdo incluya también la aprobación de los presupuestos. Para Muñoz, «es lógico que quieran entrar en los gobiernos». «Yo no entiendo a los políticos que se presentan a unas elecciones y luego no quieren gobernar», ha dicho la dirigente del PP.

El camino a los pactos

Los pactos entre el PP y Vox, o cuentan con un programa de gobierno o no saldrán adelante, advierten en Bambú. Para Santiago Abascal, la clave está en pactar «medida a medida con el PP» antes de valorar la conformación del ejecutivo de coalición. Fuentes del equipo negociador de Bambú confirmaron a OKDIARIO que «es la única manera» de que la formación conforme «la gran coalición autonómica» con el PP, tanto en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Una estrategia que, adelantan, también pedirán a Juanma Moreno llegado el momento de Andalucía. «Las directrices son las mismas para todas las regiones de España», señalan.

El Partido Popular ha garantizado a Vox una negociación «discreta» para llegar a un acuerdo que eche a andar los gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. «Las consejerías no serán problema», afirman en la sede de Génova, pero los populares quieren que la negociación sea rápida y no se dilate en el tiempo. Creen que el documento marco que Feijóo presentó hace unas semanas supone una buena línea de partida.