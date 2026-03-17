El PP garantiza a Vox una negociación «discreta» para un acuerdo «rápido»: «Las consejerías no serán problema»

El Partido Popular insiste en que la negociación con Vox «será discreta». Quieren llegar a un acuerdo pronto y para cumplir ese objetivo aseguran que «las consejerías no serán problema». Sin conflicto en este flanco de la negociación, sí dejan claro que solo tienen una línea roja: «No vamos a ceder en el documento marco», zanjan.

Los populares reconocen que aprovecharán que Juanma Moreno Bonilla aún no ha convocado las elecciones en Andalucía para pisar el acelerador en las mesas de negociación: «Los ciudadanos nos lo han dicho claramente, tenemos que pactar», reconocen.

En Génova respiran más tranquilos después de escuchar al líder de Vox abrirse a la negociación: «Abascal ha dicho que quieren entrar en los gobiernos».

El PP no se opone a la coalición

Los de Feijóo no se resistirán a que Vox toque poder: «Si quieren la Consejería de Sanidad o Emergencias, adelante, que empiecen a gestionar y servir a los ciudadanos», aseguran en el núcleo duro del PP porque, de lo contrario, «la gente se empezará a preguntar para qué sirve Vox», completan otras voces cercanas a un barón popular.

No obstante, «ahora mismo no estamos pensando en los sillones», recalcan. Abascal, el lunes, ya advirtió que su intención sería «pactar medida por medida», tras su experiencia en la anterior legislatura, cuando, según Vox, no se cumplieron las propuestas pactadas entre las formaciones.

En el PP apuestan más por acordar un documento programático que «dé estabilidad» a las comunidades autónomas durante los próximos cuatro años y blindarse ante la posibilidad de que Vox abandone los gobiernos en cualquier momento de la legislatura.

En esa línea apuntaba el documento marco: «Los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre. La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto».

Génova quiere una negociación «ágil»

Creen en Génova que ahora toca «ser discretos, pero ágiles», remarcan. No quieren una negociación eterna y remarcan que «no vamos a negociar a través de los periodistas ni de canutazos», remarcan.

A pesar de que los barones pueden tener su opinión sobre qué forma de gobierno prefieren, «no niegan la realidad» y, tras la tensión entre las formaciones, que circunscriben a la contienda electoral, prefieren centrarse en lo que les une, más que en lo que les separa.

«Hemos tenido la experiencia de gobernar con ellos y de gobernar en solitario; todos tenemos preferencias, pero los ciudadanos nos lo han dicho claramente», remarca otra fuente territorial.

Con todo, el PP parece haber pasado la página del bloqueo y prefiere poner el acento en el cambio de discurso del lunes de Abascal: «Hay un avance, centrémonos en eso y en que existe una clara mayoría de derechas que nos pide gobernar y vamos a lograrlo».