El Ayuntamiento de Madrid insta a los trabajadores madrileños a quedarse teletrabajando el lunes 8 de junio: este es el motivo

Tras la complicada situación vivida este pasado sábado en la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una recomendación dirigida a trabajadores y empresas madrileñas para que, en la medida de lo posible, opten por el teletrabajo durante la jornada de este lunes 8 de junio. El objetivo es reducir los desplazamientos y evitar que la ciudad vuelva a sufrir los importantes problemas de movilidad registrados durante la visita del Papa León XIV el sábado pasado.

La llegada del Santo Padre ha provocado una movilización sin precedentes en la capital, con calles y carreteras cortadas, restricciones de tráfico y un amplio dispositivo especial en el transporte público para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos programados.

Más de un millón de personas se congregaron este sábado en el Paseo de la Castellana y otros puntos de Madrid para recibir al Pontífice, una afluencia masiva que terminó generando importantes retenciones en las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

Madrid teme repetir los atascos del sábado

El atasco kilométrico padecido durante la jornada del sábado podría repetirse este lunes. Por ello, desde el Consistorio se insiste en la conveniencia de que los trabajadores que tengan la posibilidad de hacerlo permanezcan en sus domicilios desempeñando su actividad laboral de forma remota. La medida busca disminuir el volumen de tráfico y facilitar los desplazamientos imprescindibles en una jornada que volverá a estar marcada por la presencia del Papa en distintos puntos de la capital.

Las autoridades municipales advierten de que la movilidad será especialmente complicada tanto por la mañana como por la tarde debido a los desplazamientos previstos de la comitiva papal. En particular, se esperan afecciones significativas en la M-30 y en diversas arterias principales de la ciudad, donde podrían producirse cortes temporales y restricciones al tráfico.

Los recorridos del Papa León XIV volverán a afectar a la circulación

La comitiva del Papa León XIV tiene previstos varios recorridos a lo largo del día. Entre los actos programados destacan dos desplazamientos en papamóvil: el primero, alrededor de las 18.00 horas, desde la glorieta de Pirámides hasta la Catedral de la Almudena; y el segundo, aproximadamente una hora más tarde, desde la calle Bailén hasta el estadio Santiago Bernabéu.

Estos desplazamientos obligarán a desplegar importantes medidas de seguridad y control del tráfico, lo que podría generar nuevas complicaciones para los conductores en distintos puntos de la ciudad.

Transporte público gratuito para reducir el uso del coche

Además de recomendar el teletrabajo, el Ayuntamiento anima a los ciudadanos a utilizar el transporte público para sus desplazamientos. En este sentido, recuerda que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el servicio público de bicicletas Bicimad serán gratuitos durante la jornada del lunes, una medida destinada a favorecer una movilidad más fluida y sostenible.

Desde el Consistorio confían en que la colaboración ciudadana permita minimizar las incidencias y evitar que Madrid vuelva a experimentar los problemas circulatorios que marcaron la jornada del sábado, cuando miles de conductores quedaron atrapados durante horas en algunos de los principales accesos.

El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana ante una jornada crítica

El Gobierno municipal insiste en que reducir los desplazamientos no esenciales será clave para garantizar el normal desarrollo de los actos previstos y mantener la movilidad de los servicios de emergencia, transporte público y residentes. Por ello, recomienda planificar con antelación cualquier viaje necesario y mantenerse informado de las posibles restricciones que puedan producirse a lo largo de la jornada.