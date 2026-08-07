Violeta Mangriñán, en shock al descubrir que Rosalía reservó en un restaurante a su nombre: «Me debe un bocadillo de butifarra»

Hay anécdotas que parecen sacadas de un guion de comedia y, sin embargo, ocurren en la vida real. La última la ha compartido Violeta Mangriñán con sus más de dos millones de seguidores en Instagram, donde no ha dudado en reaccionar con una mezcla de sorpresa y humor después de descubrir que Rosalía utilizó su nombre para realizar una reserva en un conocido restaurante de Barcelona.

La petición de Violeta a Rosalía

Fiel a su estilo espontáneo y transparente, la creadora de contenido compartió un pantallazo de una publicación en X que recogía la curiosa historia. Sobre la imagen escribió un expresivo «WTF» acompañado de la frase: «Me deben un bocadillo de butifarra», dejando claro que se tomó la situación con ironía.

Según la información difundida, el equipo de Rosalía habría utilizado el nombre de Violeta Mangriñán para gestionar una reserva en un establecimiento de la Ciudad Condal. Finalmente, quien acudió al restaurante fue la propia cantante catalana, algo que sorprendió incluso a los trabajadores del local cuando tiempo después contaron la anécdota.

El origen de la historia está en el testimonio de uno de los responsables del restaurante durante una entrevista en SER Cataluña. Allí explicó que la artista pidió varios platos y que uno de ellos, un tradicional bocadillo de butifarra, quedó sin terminar. «Pidió mucha comida y, como no se terminó el bocadillo de butifarra, se lo preparé para llevar», relató el propietario del establecimiento, una frase que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y que terminó llegando a la propia Violeta.

La influencer no tardó en hacerse eco de la publicación. Aunque no añadió más explicaciones, su reacción bastó para convertir la historia en uno de los comentarios más compartidos entre sus seguidores. Muchos bromearon con que, si el bocadillo se reservó a su nombre, al menos debería haber podido probarlo. Otros destacaron lo surrealista de que una de las artistas españolas con mayor proyección internacional utilizara la identidad de una de las influencers más conocidas del país para pasar desapercibida.

No es extraño que personajes públicos recurran a nombres alternativos cuando realizan reservas en hoteles o restaurantes. Se trata de una práctica habitual para evitar filtraciones, preservar su privacidad o impedir que la presencia de una celebridad altere el funcionamiento normal del establecimiento. En esta ocasión, sin embargo, el nombre elegido no pasó desapercibido una vez la historia salió a la luz.

La publicación de Violeta demuestra, una vez más, la naturalidad con la que comparte con su comunidad tanto los grandes momentos de su vida como las pequeñas anécdotas que le arrancan una sonrisa. Sin entrar en polémicas ni ofrecer más detalles, convirtió una simple captura de pantalla en un contenido viral que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios.

Mientras tanto, el famoso bocadillo de butifarra se ha convertido en el protagonista inesperado de esta historia, con muchos seguidores bromeando sobre quién era realmente su legítimo destinatario: Rosalía, que se lo llevó para terminarlo más tarde, o Violeta Mangriñán, cuyo nombre quedó para siempre ligado a una de las reservas más comentadas del verano.