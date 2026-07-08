Violeta Mangriñán se sincera en COOL tras pagar a la Agencia Tributaria: «La mitad del año estoy trabajando para Hacienda»

Hay pocas creadoras de contenido en España que hayan sabido convertir la exposición mediática en un auténtico imperio empresarial como Violeta Mangriñán. Desde que saltó a la fama gracias a su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, la valenciana ha construido una marca personal que trasciende las redes sociales. Hoy se ha consolidado como una de las influencers más relevantes del panorama nacional, además de empresaria, embajadora de importantes firmas y propietaria de un patrimonio que no deja de crecer.

La creadora de contenido fue una de las invitadas al exclusivo evento con el que Pantene dio la bienvenida al verano en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid. Ni siquiera la intensa lluvia que sorprendió a la capital impidió que acudiera a una cita en la que volvió a dejar patente el excelente momento profesional que atraviesa.

Su éxito va mucho más allá de los millones de seguidores que acumula en las redes sociales. Mangriñán ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos con una estrategia empresarial bien definida. A las campañas publicitarias que protagoniza para grandes marcas se suman distintos negocios, entre ellos los establecimientos de Maison Matcha, además de un importante patrimonio inmobiliario. La influencer posee una vivienda en Madrid y otra en un municipio de Valencia, donde suele refugiarse junto a su familia siempre que su agenda se lo permite.

Lo que Violeta Mangriñán le ha pagado a Hacienda

Ese elevado volumen de ingresos tiene una consecuencia inevitable: una importante factura fiscal. Lejos de esquivar la cuestión, Violeta habló con total naturalidad sobre la cantidad que destina a Hacienda y reconoció que se trata de uno de los aspectos menos agradables del éxito económico.

«Hacienda iba a decir somos todos, pero todos no somos», comentó entre risas. Poco después reconocía que, aunque entiende perfectamente la obligación tributaria, no deja de sorprenderle el porcentaje que debe pagar cada año. «Claro que me duele pagar impuestos, pero es lo que toca. No queda otra. Pago el 41 %. Lo que gano al final lo pienso y digo: la mitad del año estoy trabajando para Hacienda. Literalmente».

A pesar de esa reflexión, quiso dejar claro que asume esa responsabilidad con absoluta normalidad. «Siempre y cuando sea para que el país y la gente esté mejor, pues adelante», concluyó, dejando claro que considera el pago de impuestos una obligación, aunque no por ello resulte menos difícil de asumir cuando las cifras alcanzan ese nivel.

Sus planes de verano con Fabio Colloricchio

Mientras su faceta empresarial continúa creciendo y sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del panorama digital español, la valenciana también tiene la vista puesta en disfrutar de unas semanas de descanso. Después de un año especialmente intenso, marcado por campañas publicitarias, nuevos proyectos y la crianza de sus dos hijas, ya tiene completamente organizado su verano.

El primer destino será Menorca, donde disfrutará de cinco días junto a Fabbio Colloricchio. Ella misma definió esa escapada como un auténtico «viaje de novios para retozar un poquito», una expresión que no tardó en provocar bromas sobre una posible pedida de matrimonio durante las vacaciones. Sin embargo, la influencer fue tajante a la hora de despejar cualquier tipo de especulación.

«¿Anillo? No, no va a haber anillo. Olvídate. Este año seguro que no. Ya te lo digo. No me salen las cuentas para casarme», respondió entre risas, demostrando una vez más el sentido del humor con el que suele afrontar este tipo de preguntas.

Tras esa escapada romántica, el calendario continuará con una breve visita de dos o tres días a Valencia para reencontrarse con su familia. Posteriormente, pondrá rumbo a Galicia, donde pasará una semana junto a sus hijas. El resto del verano, según adelantó, transcurrirá en Madrid, ciudad en la que mantiene fijada buena parte de su actividad profesional y desde donde continúa desarrollando sus proyectos empresariales.

Con una comunidad que sigue creciendo, negocios plenamente consolidados y contratos con grandes marcas como Pantene, Violeta Mangriñán confirma que continúa siendo una de las influencers más rentables e influyentes de España. Un éxito construido a base de trabajo y visión empresarial que también tiene su peaje fiscal y que ella misma resumió con una frase tan sincera como reveladora: «La mitad del año estoy trabajando para Hacienda».