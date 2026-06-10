Madrid se ha convertido en una de las grandes capitales mundiales de la música en directo y, con ella, también crece la curiosidad por descubrir dónde se hospedan las grandes estrellas cuando visitan la ciudad. Uno de los secretos mejor guardados de los últimos meses ha sido el espectacular refugio elegido por Bad Bunny durante su estancia en la capital. Lo más llamativo es que el artista puertorriqueño se alojó exactamente en el mismo lugar que Taylor Swift cuando la cantante aterrizó en Madrid para ofrecer sus esperados conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Aunque ambos actuaron en recintos distintos, Taylor Swift en el Bernabéu y Bad Bunny en el Estadio Metropolitano, las dos superestrellas coincidieron en su elección de alojamiento: la exclusiva Royal Anglada House del Rosewood Villa Magna, una de las suites más impresionantes y lujosas de toda España.

Ubicada en la planta más alta del hotel, la Royal Anglada House es mucho más que una simple suite. Se trata de una auténtica residencia de lujo suspendida sobre el corazón de Madrid. Con una tarifa que ronda los 25.000 euros por noche, ofrece una experiencia diseñada para satisfacer las exigencias de algunas de las personalidades más famosas del planeta.

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El alojamiento cuenta con dos amplios dormitorios, incluyendo una espectacular habitación principal con cama king size. Además, dispone de un segundo dormitorio, una elegante sala de estar, comedor independiente, cocina privada y una oficina perfectamente equipada para quienes necesitan combinar descanso y trabajo durante sus viajes.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos de la Royal Anglada House es su impresionante terraza privada. Desde ella se pueden contemplar algunas de las mejores vistas de Madrid, un privilegio reservado para muy pocos huéspedes. La suite también puede conectarse con habitaciones adyacentes para convertirse en un exclusivo penthouse de grandes dimensiones, ideal para equipos de trabajo, familiares o acompañantes.

La experiencia alcanza otro nivel gracias al servicio de mayordomía personalizado incluido durante toda la estancia. Un detalle que garantiza máxima privacidad, comodidad y atención permanente, algo especialmente valorado por artistas de talla internacional como Bad Bunny o Taylor Swift.

Pero este exclusivo penthouse no sólo ha sido refugio de algunas de las mayores estrellas de la música mundial. Entre sus paredes también se han vivido encuentros cargados de significado y emoción. De hecho, en ese mismo espacio tuve la oportunidad de sentarme a entrevistar a los supervivientes de los Andes, protagonistas de una de las historias de supervivencia más impactantes y admiradas del siglo XX. Pensar que en las mismas estancias donde hoy descansan iconos globales como Taylor Swift o Bad Bunny se han compartido testimonios tan profundos y humanos demuestra que la Royal Anglada House es mucho más que una suite de lujo.

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Por sus salones han pasado figuras capaces de marcar generaciones desde ámbitos muy distintos: la música, el cine, el deporte o historias reales que han dado la vuelta al mundo. Esa combinación de glamour, exclusividad y relatos inolvidables convierte a este ático en un lugar único dentro de Madrid, un escenario donde conviven el presente de las grandes celebridades y capítulos que ya forman parte de la historia.