La llegada de Bad Bunny a Madrid no sólo está revolucionando la música y el ocio, también está transformando la actividad gastronómica de la capital. Los diez conciertos que el artista ofrecerá entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano están generando un auténtico fenómeno económico en bares y restaurantes, especialmente en las zonas de ocio más populares del centro de la ciudad. Según datos de TheFork, plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa, las reservas en locales madrileños han aumentado de forma notable en comparación con el mismo periodo del año pasado. El impacto es tan evidente que ya muchos lo califican como el auténtico efecto Bad Bunny.

Malasaña y Chueca, los grandes beneficiados

Los barrios de Malasaña, Chueca y Tribunal encabezan el ranking de las zonas con más movimiento gastronómico durante las fechas de los conciertos. Estas áreas concentran el 10% del total de reservas de la ciudad, con un ticket medio de 26 euros por persona.

Muy cerca aparecen el Barrio de Las Letras y la zona de Atocha/Jerónimos, que acumulan el 8% de las reservas y presentan un gasto medio más elevado, de unos 31 euros. Por su parte, Lavapiés, Antón Martín y Embajadores mantienen también una fuerte actividad, con el 7% de las reservas registradas.

Además, barrios tradicionalmente asociados a un perfil más exclusivo, como Salamanca, están experimentando un crecimiento significativo. La zona formada por Lista, Castellana y Goya ha incrementado su peso en reservas en más de tres puntos porcentuales respecto a 2025.

Los conciertos impulsan los planes en grupo

Los datos reflejan que el fenómeno musical también está potenciando las reuniones sociales. Cerca del 73% de las reservas corresponden a grupos de hasta cinco personas, mientras que las reservas de entre cinco y nueve comensales representan el 22% del total. El día con más movimiento será el sábado 30 de mayo, fecha del primer concierto, que concentra el 23% de todas las reservas realizadas para este periodo. El segundo pico más importante llegará el 6 de junio, con un 12% del total.

La cocina mediterránea lidera las preferencias

En cuanto a gustos culinarios, la cocina mediterránea se posiciona como la favorita de quienes visitan Madrid durante estas fechas, concentrando el 16% de las reservas. Le siguen la gastronomía japonesa, con un 11%, y la italiana, con un 10%.

Los restaurantes considerados ideales para ir con amigos dominan claramente las preferencias del público y reúnen el 55% de las reservas. También destacan los establecimientos con terraza exterior y los restaurantes familiares.

Jay Kim, Country Manager de TheFork en Iberia, resume así el fenómeno: «Los grandes conciertos se han consolidado como uno de los principales dinamizadores del ocio urbano y la actividad gastronómica en Madrid». Y es que la música en directo ya no sólo llena estadios. También llena restaurantes, impulsa el turismo urbano y convierte a Madrid en uno de los grandes epicentros europeos del ocio y la gastronomía.