Antonio Narnanjo vuelve a ser lo más visto de Telemadrid con su mejor dato del año

Los últimos casos de corrupción que está protagonizando el PSOE le están regalando al periodista Antonio Naranjo sus mejores datos de audiencia de la temporada en Telemadrid. El jueves 28 de mayo, El análisis: diario de la noche obtuvo su segundo mejor dato en lo que va de 2026 y fue lo más visto de la cadena autonómica de la Comunidad de Madrid. Además, el presentador dio un aplaudido discurso final contra Pedro Sánchez.

Grandes datos de audiencia

El pasado jueves 28 de mayo, El análisis: diario de la noche consiguió su segundo mejor dato del 2026. El programa presentado por Antonio Naranjo registró un estupendo 9% de cuota de pantalla, 139.000 espectadores y un espectacular 60,3% de fidelidad.

Además, El análisis: diario de la noche sumó 230.000 espectadores únicos y se convirtió en el espacio más visto de Telemadrid.

🔥 2º mejor dato de TODO 2026 para @AntonioRNaranjo al frente de @analisisDN en @telemadrid 📺 🔝 Firma un 9%, 139.000 y un espectacular 60,3% de fidelidad 👀 Además, suma 230.000 espectadores únicos ⭐️ Y vuelve a ser LO + VISTO del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/B02T8lyRNa — Dos30′ (@Dos30TV) May 28, 2026

Nartanjo contra el PSOE

Estos extraordinarios datos de audiencia coinciden con la cobertura que está haciendo El análisis: diario de la noche sobre la imputación de Zapatero y el caso Leire Díez.

De hecho, Antonio Naranjo le dedicó unas duras palabras al presidente del Gobierno y a su partido durante su editorial al final del programa del jueves pasado.

«La realidad es terrible y no pueden taparla ya. La justicia sospecha que el PSOE se financió ilegalmente y que a continuación dedicó una parte de ese dinero negro a financiar a una auténtica mafia para intentar derribar a guardias civiles, fiscales y periodistas que molestaban a Pedro Sánchez por hacer simplemente su trabajo, que es intentar saber la verdad y proteger la democracia malherida por una organización que hoy parece más un cártel que un partido político», comenzó diciendo Naranjo.

«Financiarse ilegalmente es inaceptable. Montar con ese dinero una banda de mercenarios dispuestos a extorsionar a quienes investigan las andanzas de Begoña Gómez, de David Sánchez o de quien sea, es algo que nunca hemos visto en España, desde 1978. Es como mezclar la Gürtel, la Kitchen y añadirle El Padrino», continuó el presentador de Telemadrid.

Y para terminar, Antonio Naranjo sentenció: «Así que Sánchez hoy se ha hecho el loco una vez más, como con Zapatero y como con todo, pero ya no cuela. Más que un presidente, se comporta como un capo, con más de 10 sumarios abiertos, decenas de imputados y todo su entorno en el juzgado o en la cárcel. Ya puedes esconderte detrás del Papa que no hay milagro que te salve ya de acabar en el infierno. Quería pasar a la historia como una especie de Kennedy, pero se le está poniendo cara de Vito Corleone. Qué vergüenza. Un día más. Buenas noches y viva España».