Santaolalla deja ‘En Boca de Todos’ tras un encontronazo con Antonio Naranjo: «Me han acusado de concubina»

Sarah Santaolalla ha abandonado el plató de En boca de todos tras protagonizar un tenso encontronazo con Antonio Naranjo, no sin antes exigir a Nacho Abad que censurara al periodista por hablar abiertamente de la historia de su brazo en cabestrillo, a la que ella misma ha dado publicidad en todos los programas que le han dado espacio. Naranjo ha señalado que la agresión de la que Santaolalla dice haber sido víctima es un «montaje político» porque, aunque «no hay lesiones objetivables» -según el informe médico-, el Gobierno ha utilizado la historia para «montar un relato contra todos sus disidentes».

La colaboradora no ha encajado bien que Antonio Naranjo le haya preguntado si va a «seguir con el cabestrillo puesto», algo que ha planteado incapaz de «mirar para otro lado después de que Grande-Marlaska le haya puesto escolta», ha pronunciado. Sus palabras han provocado la reacción desmedida de Santaolalla.

«No vengo a hablar de mí», ha replicado Sarah Santaolalla, que ha tenido programas de TVE a su servicio para contar su versión y emitir los vídeos en los que nadie ha apreciado ninguna agresión. Además, ella misma mostró por primera vez su brazo en cabestrillo en un selfie. En ese momento, Naranjo ha apuntado que la historia «es una noticia pública».

Santaolalla se ha dirigido al presentador para que no dejara continuar a Antonio Naranjo, pero Nacho Abad se ha negado en rotundo: «No voy a censurar a nadie». Al no ponerse de su lado, el siguiente en recibir reproches ha sido él, al que ha acusado de hacer «un ejercicio de complicidad y cobardía». «Eso no es a lo que he venido», ha seguido diciendo ella elevando el tono.

Según la retahíla de agravios que ha soltado, Santaolalla ha sido víctima de «una campaña de acoso y derribo» que lleva «sufriendo mucho tiempo» y por la que ha tenido que «pedir ayuda a gritos». «¡No he venido a esto, no voy a participar en circos mediáticos», ha pronunciado: «Y si esto es una encerrona, se dice».

Mientras que ella se ha referido a «circos mediáticos», Antonio Naranjo se ha negado a «formar parte de un atrezo», especialmente tras ver «lo que ha denunciado, lo que dice el juzgado y lo que el Gobierno hace con el caso y con la complicidad» de Santaolalla: «No me puede pedir complicidad en una cosa que el juzgado dice que es mentira».

Según ella, «lo del Gobierno es una conspiración». «Sé perfectamente quiénes sois cada uno», ha advertido. A continuación, ha perdido los papeles: «¡Es alucinante! ¡Que me deje de enfocar la puñetera cámara!».

Tras ello, Santaolalla se ha levantado y ha abandonado el plató, aunque se ha seguido escuchando cómo gritaba detrás de cámaras. Aunque, una vez fuera del set, Antonio Naranjo ha podido explicarse sin que nadie le interrumpiera constantemente para evitarlo.

«Es una cuestión de conciencia. Desde el presidente del Gobierno hasta el Ministerio del Interior han elevado a público un asunto que dice que es privado para, entre otras cosas, consolidar el relato de que en España todo es ultraderecha violenta», ha explicado. Asimismo, Naranjo ha subrayado cómo el Ejecutivo ha utilizado «este caso con su complicidad [la de Sarah Santaolalla] para perfeccionar un relato, cuando el juez y el médico forense dicen que se lo ha inventado, que no tiene lesiones; cuando su defensa se niega a poner los vídeos de esa agresión y todo un Gobierno sale en masa a convertir eso en la vara de medir».

Para concluir, Antonio Naranjo ha matizado que sí hay que denunciar «el hostigamiento y la mala educación», pero ha rechazado no posicionarse «ante montajes políticos», por «decencia profesional». Sobre todo cuando «de esa anécdota se monta un relato que provoca reacciones y la etiquetación de todo el disidente de este Gobierno como alguien peligroso», ha sentenciado. Según ha citado Nacho Abad, el auto del juzgado recoge que no hay «lesiones objetivables».

Horas después del encontronazo, Sarah Santaolalla ha comunicado que ha decidido «poner fin» a su trabajo en el programa, después de «muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas». Ha acusado al espacio de Cuatro de tenderle «emboscadas». «Me han acusado de ser desde ‘concubina’ hasta una ‘falsa víctima’ o de ‘enseñar mis cocos’. Ésta ha sido la última encerrona», ha dicho con una carta en la que se posiciona, una vez más, como una «víctima».