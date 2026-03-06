Un catedrático en traumatología del deporte cuestiona la lesión de Sarah Santaolalla tras cazarla con el móvil

La colaboradora televisiva Sarah Santaolalla lleva días denunciando una supuesta agresión, haciendo una tournée por todos los medios afines a la izquierda, entre ellos RTVE. La cadena pública parece haberse puesto al servicio de la militante del PSOE, que aparecía con un cabestrillo. Aunque muchos espectadores no dan credibilidad al relato de Santaolalla, y lo han puesto en duda tras ver los vídeos de los supuestos hechos. Uno de ellos es el doctor José Luis Martínez Romero, codirector de la Cátedra en Traumatología del Deporte de la UCAM.

«9 de cada 10 traumatólogos recomiendan coger el móvil con la mano del brazo lesionado», escribió un usuario en X (antes Twitter) de forma irónica junto a una foto de la tertuliana con su teléfono en la mano de ese brazo que sostenía el cabestrillo tras esa supuesta lesión. El médico fue claro respondiendo al usuario: «Yo también (lo recomiendo), sobre todo si no te pasa nada en el brazo!»

Yo también, sobretodo si no te pasa nada en el brazo. !!!!!! https://t.co/4jTo6iojO5 — J L Martínez Romero (@Dr_MtzRomero) March 5, 2026

Críticas a Sarah Santaolalla

En TVE y otros medios afines a la izquierda no sólo han dado su altavoz una vez más a Sarah Santaolalla, sino que ha dado por buena su versión, de la que por el momento no existen pruebas, y se ha sumado a ella. Es más, Mañaneros ha rotulado «acoso, persecución, agresión… hasta dónde va a llegar la ofensiva ultra en contra de Sarah Santaolalla?». Si primero le bastó un comentario de Rosa Belmonte -dos segundos en prime time- para hacer un recorrido por los programas de TVE, ahora la «ofensiva ultra» le está sirviendo para una tournée.

Santaolalla aparecía en escena con el brazo en cabestrillo, aunque al referirse a su paso por el hospital ha subrayado «el estado de nervios y de shock» por el que tuvo que ser atendida. Según la colaboradora, si la gente «no llega a hacer una especie de tapón», le habrían «partido la cara o las piernas», algo que pocos se creen viendo el vídeo de los hechos, que es público en las redes sociales desde el momento en el que pasó todo.

«Hoy he sido agredida físicamente. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más», comentaba en su perfil de X Sarah Santaolalla, a lo que también respondió el doctor José Luis Martínez Romero. «¿Que no puedes más? Pero si es de lo que vives! Un fuerte abrazo y tranqui tuti», contestaba el traumatólogo.