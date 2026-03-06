Los vigilantes de la casa de Rafa Mir la noche clave: «Un vecino vio a dos chicas desnudas gritando»

Los vigilantes de seguridad de la urbanización donde el futbolista Rafa Mir tenía su domicilio en Bétera, localidad valenciana, fueron testigos de una de las noches más polémicas en la vida del delantero. OKDIARIO ha accedido en primicia a los partes de servicio de estos trabajadores donde reflejan que a las «8:54» un vecino avisa tras ver «dos chicas desnudas gritando en medio de la calle».

El parte añade que un vigilante se persona: «Cuando llego están hablando con los propietarios y una de las chicas refiere un ataque de ansiedad y la otra dice que le han dado un puñetazo. Se llama a la Policía Local que se encarga del tema». Otro vigilante dejó por escrito en su correspondiente parte que se acercó «de apoyo» sin dar más detalles.

Los partes, según las fuentes consultadas, en ningún caso indican ningún hecho o reproche sobre el ámbito sexual, lo mismo que ocurre con el atestado de la Policía Local.

Según ha trascendido en el marco del proceso judicial, el personal de seguridad de aquel complejo residencial presenció, en la madrugada del 1 de septiembre de 2024, una escena difícilmente olvidable. Lo que aquellos vigilantes vieron aquella noche ha pasado a formar parte del sumario de un caso que ha sacudido al fútbol español y que ahora desemboca en una petición de condena de diez años y medio de prisión para el futbolista murciano.

La Fiscalía de Valencia ha solicitado esa pena para Rafa Mir —actualmente cedido por el Sevilla FC al Elche CF— por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia contra una joven de 21 años a la que conoció en una discoteca de Valencia la noche del 31 de agosto de 2024, y con la que después se trasladó a su domicilio en una urbanización de Bétera. La calificación fiscal, adelantada por Las Provincias y confirmada por el Ministerio Público de Valencia, atribuye a dos futbolistas un segundo delito contra la integridad física.

La víctima tenía 21 años en el momento de los hechos. El lugar exacto donde se habrían producido las presuntas agresiones fue la piscina y un cuarto de baño del domicilio del jugador.

Junto a la pena de prisión, el ministerio público ha pedido para Mir la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante diez años, inhabilitación especial para toda profesión u oficio que implique contacto con menores por un período superior en ocho años a la condena, y libertad vigilada durante siete años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

En la causa figura también como acusado Pablo Jara, compañero de Mir, para quien la Fiscalía solicita tres años de prisión y el pago de una multa por agredir sexualmente a una segunda joven, de 25 años, amiga de la primera denunciante. Según la acusación pública, Jara habría realizado tocamientos a esta segunda mujer hasta en tres ocasiones en la piscina, pese a la negativa reiterada de ella.

Rafa Mir fue arrestado a principios de septiembre de 2024 cuando se encontraba cedido por el Sevilla FC al Valencia CF. Un día después fue detenido Jara.

Parte de lo sucedido en la casa de Rafa Mir.

Ambos quedaron en libertad provisional tras declarar en sede judicial, sin que ninguna de las partes solicitara prisión preventiva. Mir quedó sujeto a medidas cautelares estrictas: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país, orden de alejamiento de 500 metros respecto de las denunciantes y obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

El pasado octubre de 2025, la jueza titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Liria procesó formalmente a Rafa Mir y a Pablo Jara por sendos delitos de agresión sexual.

El auto judicial dictaminó la existencia de «indicios y no meras sospechas» que apuntan a dos episodios de presunta agresión con uso de violencia contra la joven denunciante. Se impuso asimismo una fianza de 12.500 euros a Mir y de 5.000 euros a Jara.

Desde el primer momento, la defensa del futbolista que ejerce Jaime Campaner ha insistido en la inocencia de su cliente. Tras su puesta en libertad, el entorno de Mir publicó un comunicado en el que instaba a respetar la presunción de inocencia, «pues así lo impone tanto la Constitución Española como la Directiva europea», y aseguró que el proceso penal iba a servir «para esclarecer los hechos».

«Se evidenciará que la imputación no se sostiene», afirmó en aquel momento su representación legal. El propio jugador, al declarar en el juzgado, negó los cargos alegando que las relaciones habían sido consentidas.

El caso ha tenido también resonancia en los estadios. Durante la jornada 8 de La Liga EA 2025-26, el partido entre el Deportivo Alavés y el Elche CF celebrado en Mendizorroza, un sector de la afición local proferió cánticos contra el delantero visitante. La Liga lo denunció formalmente ante el Comité de Competición de la RFEF y ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Según el escrito de la patronal, «en el minuto 43 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Polideportivo […] entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, ocho segundos el cántico Rafa Mir, violador». El mismo cántico se repitió en los minutos 57, 68 y 69, y en la primera mitad también se escuchó el imprecatorio «Rafa escoria, fuera de Vitoria».

En el plano deportivo, el Valencia CF había impuesto una sanción económica al delantero al término de la temporada 2023-24. Rafa Mir regresó al Sevilla, que lo ha cedido este curso al Elche CF, donde ha marcado tres goles y se ha convertido en una pieza destacada en el arranque del conjunto dirigido por Eder Sarabia.

El juicio oral aún no tiene fecha fijada. Mientras los tribunales dirimirán la verdad jurídica de lo ocurrido aquella madrugada, la imagen de dos mujeres desnudas gritando en una calle de Bétera —vista y recordada por los vecinos— permanece como el fotograma más lacerante de una noche que, para Rafa Mir, podría acabar costándole más de una década de libertad.