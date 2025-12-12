Vuelve Rafa Mir, el 9 que no pudo fichar el Mallorca

Seis goles suma ya Rafa Mir con el Elche tras los dos que le marcó al Girona el pasado fin de semana. El delantero, nacido en Murcia pero de padre mallorquín -el exbermellón Magín Mir-, pisará de nuevo Son Moix, el estadio en el que parecía predestinado a jugar, pero al que por una razón u otra nunca acaba de llegar, aunque el pasado verano, tras varios intentos en el pasado, estuvo realmente muy, pero que muy cerca.

El Mallorca contactó con Rafa Mir el pasado verano y le pidió paciencia porque tenía que resolverse antes la baja de Cyle Larin, que no quería seguir en el equipo. Sin embargo las negociaciones para la salida del delantero canadiense se encallaron y, ante la posibilidad de que no encontrara equipo, Ortells optó por una solución más económica y logró la cesión de Mateo Joseph. Un movimiento que volvió a alejar a Rafa de Son Moix y que le llevó directo al estadio Martínez Valero, donde se ha convertido en una de las grandes estrellas del recién ascendido Elche. Le avalan sus goles.

Rafa Mir, que en junio cumplió 28 años, se formó en la cantera del Valencia, a la que llegó desde el cadete del Murcia. Parecía predestinado a triunfar en el primer equipo, pero no aceptó las condiciones de renovación que le ofrecían en el club y acabó emigrando a Inglaterra, al Wolverhampton. De ahí pasó a Las Palmas y al Huesca, hasta que en el verano de 2021 lo fichó el Sevilla por 12 millones de euros, firmando un contrato por seis temporadas que expira en junio de 2027.

No le fueron bien las cosas a Rafa en Sevilla, lo que precipitó su regreso al Valencia y de ahí ha pasado este verano al Elche, que lo tiene cedido con opción de compra. Tanto en esta ocasión como antes de ir al Valencia estuvo en el radar del Mallorca, pero no se acabó de concretar la operación. Ahora pisará por fin Son Moix, pero como delantero del equipo rival.