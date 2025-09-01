El Mallorca desatasca el caso Larin: jugará en el Feyenoord

El Mallorca desatasca el caso Larin en el último día hábil: el delantero canadiense jugará en el Feyenoord de Rotterdam cedido hasta el 30 de junio, en una operación relámpago que se ha gestado esta misma mañana, precisamente cuando ya se habían casi agotado las esperanzas de buscarle un destino a un jugador que no quería continuar aquí, y al que la afición rechaza en pleno. Ahora, pendientes de lo que pase con Maffeo, que de momento se queda.

Cyle Larin abandona el Mallorca con el saldo de 14 goles, 10 en Liga y cuatro en la Copa del Rey. El canadiense, por el que se pagaron 7,5 millones de euros al Valladolid en el verano de 2023, nunca ha respondido a las expectativas que despertó su fichaje. Ahora tendrá una nueva oportunidad en el Feyenoord sabiendo que ésta es una temporada de Mundial, por lo que deberá mejorar si quiere entrar en la lista definitiva, ya que Canadá presume de la mejor nómina de delanteros de toda su historia.

La salida de Larin no debería suponer ningún cambio en la delantera, que queda formada por Mateo Joseph, Marc Doménech, Abdón y Muriqi. En cambio sí que podrían salir esta tarde jugadores como Salas, Llabrés y Maffeo, los dos primeros a Segunda o Primera Federación y el último de ellos a un destino todavía por decidirse. El Atlético Mineiro sigue empujando, pero de momento su oferta resulta insuficiente.

No se esperan más fichajes, aunque hasta las doce de la noche hay tiempo y en cartera están el extremo Sheraldo Becker, el polaco Urbanski y, en caso de que se marche Maffeo, el catalán Héctor Fort. Hay que recordar que la salida de Larin deja libres cuatro millones de euros del límite salarial.