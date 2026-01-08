Sumar exige a Sánchez que la Selección abandone el Mundial «por la deriva imperialista» de EEUU

Sumar, desde su formación en Galicia, ha pedido a la selección española de fútbol que no participe en el próximo Mundial de fútbol de 2026 «en protesta por la deriva imperialista de Estados Unidos». La formación que lidera desde el Gobierno Yolanda Díaz ha solicitado que España se retire de ese Mundial, que se celebra en Estados Unidos, además de en Canadá y México.

En un comunicado que firma Paulo Carlos López, secretario general de Sumar en Galicia, dicen que España no tiene que acudir al Mundial de fútbol «por la reciente actuación de los Estados Unidos en Venezuela» y «por las amenazas de Donald Trump, entre otras, sobre Groenlandia, perteneciente a Dinamarca».

«No se puede normalizar que un evento global como un Mundial de fútbol se convierta en una gran campaña de lavado de cara de un poder que actúa con lógicas coloniales y con una política exterior nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial», añaden desde Sumar Galicia.

Paulo Carlos López explica que «no reconocemos la victoria de Nicolás Maduro en julio de 2024, pero tampoco podemos reconocer saltarse el derecho internacional y la política de extracción colonial de recursos de estados soberanos a través de la fuerza militar».

Por ello, y por la actuación de Donald Trump, desde Sumar Galicia solicitan que la selección española de fútbol se retire del Mundial por la razón de que se juega en Estados Unidos. Cabe recordar que España se medirá a Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde en la primera fase del Mundial 2026, de la que un partido no será en Estados Unidos, sino en México (en la ciudad de Guadalajara).