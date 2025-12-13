Los sorprendentes cinco partidos del Mundial 2026 que más entradas han vendido

La FIFA ha dado a conocer los partidos del próximo Mundial del año 2026 que más entradas han vendido hasta el momento y la lista ha causado sorpresa en estas primeras horas de venta de entradas. Si bien, como recoge el máximo organismo del fútbol mundial, la mayoría de las solicitudes procedían de las tres naciones anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, son otros los encuentros que más entradas se llevan vendidas.

En concreto, los cinco partidos en el que la demanda de entradas son más altas son Colombia – Portugal, Brasil – Marruecos, México – Corea del Sur, Ecuador – Alemania y Escocia – Brasil. Así, sólo un encuentro de un equipo anfitrión (México) está en esta lista, en la que hay dos partidos de Brasil. Ya se deja ver el interés del público sudamericano, con la propia Brasil, Colombia o Ecuador.

Según la FIFA, se han registrado ya cinco millones de solicitudes de entradas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, que arrancará el 11 de junio y cuyas solicitudes de entradas se pusieron hace tan sólo un día. Es decir, en las primeras 24 horas de la última fase de venta se han registrado ya un número tan alto, aunque todo ello ha estado acompañado de duras críticas de grupos de aficionados por los precios de las entradas.

La FIFA habla de «demanda extraordinaria», diciendo que las solicitudes habían llegado de 200 países y territorios diferentes. A su vez, precisó que la mayoría de las solicitudes procedían de las tres naciones anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, seguidas de peticiones de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.

La ventana de venta de entradas se abrió el pasado jueves y permanecerá abierta hasta el 13 de enero, fecha a partir de la cual las entradas se distribuirán por sorteo. Se produce una semana después del sorteo de la fase de grupos, por lo que es la primera vez que los aficionados pueden comprar entradas para partidos en los que se conocen los equipos.

También están a la venta las entradas especiales para las federaciones de las naciones participantes, que tienen un precio fijo tras la polémica suscitada por los precios dinámicos en anteriores fases de venta. Los precios de estas entradas están en torno a unas cinco veces superiores a los del último Mundial 2022 en Qatar.