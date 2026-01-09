Los expertos no dan crédito pero la NASA lo acaba de confirmar: ya hay fecha para que el hombre vuelva a la Luna

La NASA acaba de confirmar la fecha exacta en la que el ser humano volverá a la Luna, después de más de medio siglo sin pasarla. Un hombre o una mujer, pisará este satélite en breve, teniendo en cuenta los años que han pasado sin que nadie se dispusiera a llegar hasta ella. Estamos viviendo unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Son días de prepararse para un futuro espacial que nos hará pensar en estos cambios que quizás viviremos en breve. Una nueva forma de turismo, tal y como vemos aparecer las empresas que se dedican a transportar viajeros al espacio por unos minutos y una pequeña fortuna, pero también una oportunidad científica sin precedentes. Sabiendo que gracias a este tipo de viajes se puede conocer un poco más a la manera de desenvolverse en el espacio de los seres humanos. Hemos estado 50 años sin salir de nuestro planeta, pero ahora todo puede cambiar en cuestión de meses.

La NASA acaba de confirmar algo que los expertos no sabían

La realidad siempre supera la ficción y en estos tiempos que corren, hemos descubierto lo mejor de una serie de elementos que van llegando a toda velocidad. El futuro de la humanidad siempre ha estado marcado por estos viajes espaciales que quizás acabamos de descubrir. Una serie de cambios importantes que sin duda alguna nos estarán esperando, lejos de un planeta en el que hemos vivido siempre.

El planeta tiene unos recursos limitados, pero también está a merced de una serie de detalles que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, todo puede ser posible, será el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve.

Cuando por fin, la NASA ha dado cuentas a la humanidad de este plan que tiene por delante y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Llegan unos cambios que deberemos empezar a visualizar, hay tripulación y fecha para un regreso a la Luna que puede ser en vivo y en directo, como hace 50 años, cuando se transmitieron las primeras imágenes del ser humano llegando a este satélite.

Ya hay fecha para que el hombre vuelva a la Luna

El hombre va a volver a la Luna, hay fecha para pisarla de nuevo en un viaje de esos que impresionan y que puede ser visto por una humanidad que no dejará de admirar este desplazamiento que puede ir cambiando por completo algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos. Volvemos a este satélite, tal y como nos explican los expertos de la NASA.

Este mismo 2026 tendrá lugar la primera misión de esta expedición que se presenta en el blog de la NASA: «La misión Artemis II de la NASA, que enviará a cuatro astronautas en una misión de casi 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, llevará adelante el objetivo de la agencia de enviar astronautas a la región del Polo Sur de la Luna y ayudará a sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte. La tripulación de Artemis II no solo será la primera tripulación en poner a prueba la nave espacial Orion de la NASA en el espacio: también llevará a cabo investigaciones científicas que darán forma a las futuras misiones al espacio profundo. Entre ellas, se incluye una investigación científica lunar mientras Orion vuela a unos 6.400 a 9.660 kilómetros (4.000 a 6.000 millas) de la superficie lunar. Desde esta distancia, la Luna se verá del tamaño de una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido y ofrecerá una oportunidad única para hacer observaciones científicas».

Siguiendo con la misma explicación: «A medida que Orion pase por el lado lejano de la Luna —el lado que siempre mira en dirección opuesta a la Tierra—, la tripulación analizará y fotografiará las características geológicas de la superficie, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava, apoyándose en su extensa capacitación en geología llevada a cabo en el aula y en lugares de la Tierra similares a la Luna. Los astronautas también practicarán cómo describir los matices en las formas, las texturas y los colores de las características de la superficie. Este tipo de información revela la historia geológica de un lugar y será fundamental recopilarla cuando los astronautas de Artemis III exploren la superficie. “Artemis II es una oportunidad para que los astronautas pongan en práctica las destrezas científicas lunares que han desarrollado durante su entrenamiento”, dijo Kelsey Young, líder de ciencia lunar de Artemis II en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. “También es una oportunidad para que los científicos y los ingenieros en el control de la misión colaboren en tiempo real durante las operaciones, aprovechando los años de pruebas y simulaciones que nuestros equipos han llevado a cabo juntos”. Young lidera un equipo de científicos con experiencia en cráteres de impacto, vulcanismo, tectonismo y hielo lunar, quienes proporcionarán el análisis de los datos en tiempo real y darán orientación a la tripulación de Artemis II en el espacio. Durante la misión, el equipo de expertos en la Luna estará ubicado en la Sala de Evaluación Científica del control de misiones en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston».