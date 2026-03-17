Quién inventó el WiFi: la historia y los científicos detrás de esta tecnología

Usamos el WiFi todos a diario y ya en cualquier lugar. Lo consideramos ya parte de nuestro entorno, y nos hemos creado esa necesidad, ya sea para nuestro ámbito personal o para ocio. Está tan integrado en nuestra rutina que rara vez nos detenemos a pensar de dónde viene o quién inventó el WiFi. Para entender bien el origen del WiFi, hay que retroceder bastante en el tiempo.

Quién inventó el WiFi realmente: un avance colectivo

Cuando alguien busca quién inventó el WiFi realmente, suele esperar encontrar un nombre propio. Pero la realidad es otra: el WiFi no tiene un único inventor.

El desarrollo clave se atribuye a un grupo de científicos de la organización australiana CSIRO. Entre ellos estaban John O’Sullivan, Terry Percival, Diet Ostry, Graham Daniels y John Deane.

¿Qué lograron exactamente?

Durante los años 90, este equipo trabajaba en un proyecto relacionado con señales de radio en el espacio. No buscaban crear WiFi como tal. Sin embargo, en el proceso, desarrollaron una solución a un problema importante: las interferencias en las señales inalámbricas.

Puede parecer un detalle técnico, pero era un obstáculo enorme. Sin resolverlo, las conexiones inalámbricas eran inestables y poco útiles. Gracias a ese avance, fue posible transmitir datos de forma más eficiente. Ahí es donde empieza a tomar forma el WiFi moderno.

Por eso, cuando hablamos del creador del WiFi, lo más correcto es referirse a este equipo. No fue una idea aislada, sino el resultado de años de investigación.

Cuándo se inventó el WiFi: momentos clave

Otra pregunta muy habitual es cuándo se inventó el WiFi. Y, de nuevo, no hay una única fecha exacta, sino varios hitos importantes.

En los años 70 y 80 comenzarían l os primeros experimentos con redes inalámbricas

En 1991 surgieron sistemas que ya se parecían al WiFi

En 1996, el equipo de CSIRO patentó su tecnología

En 1997 se estableció el estándar IEEE 802.11

En 1999 nació el término “WiFi” y comenzó su uso comercial

Así que, aunque el desarrollo venía de antes, el WiFi tal y como lo conocemos se consolidó a finales de los años 90.

La historia del WiFi: cómo llegó a nuestras casas

La historia del WiFi no es solo técnica. También es una historia de adopción y evolución. Al principio, esta tecnología era cara, lenta y bastante limitada. Solo algunas empresas o universidades podían permitírsela. No era algo común en los hogares.

Pero poco a poco, todo fue cambiando. Los dispositivos se abarataron. Las velocidades mejoraron. Y, sobre todo, se volvió más fácil de usar.

Comenzando el año 2000, el WiFi empezó a expandirse sin límites. Los portátiles venían con conexión integrada y los routers se hicieron habituales. Hoy, tener WiFi es tan normal como tener electricidad o agua corriente. Lo damos por hecho.

Evolución del WiFi: cada vez más rápido y eficiente

Desde sus inicios, el WiFi ha cambiado muchísimo. Las primeras versiones eran bastante limitadas, pero la evolución ha sido constante.

Por ejemplo:

Las primeras redes apenas permitían navegar lentamente

Con el tiempo llegaron mejores estándares y más velocidad

Hoy podemos ver contenido en 4K, jugar online o trabajar sin cortes

El salto ha sido enorme.

Además, las versiones más recientes están diseñadas para gestionar muchos dispositivos al mismo tiempo. Algo fundamental si pensamos en casas con móviles, ordenadores, televisores inteligentes y más.

Cómo ha cambiado nuestra vida el WiFi

El impacto del WiFi va mucho más allá de la comodidad. Ha transformado la forma en la que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

Hoy lo usamos para casi todo:

Teletrabajo

Clases online

Streaming

Videollamadas

Domótica

Por ejemplo, algo tan común como trabajar desde casa sería mucho más complicado sin WiFi. Lo mismo ocurre con estudiar a distancia o consumir contenido digital.

Datos curiosos que quizá no conocías

Hay algunos detalles interesantes sobre el WiFi que no todo el mundo sabe:

El término “WiFi” no tiene un significado técnico real.

Su desarrollo inicial no estaba pensado para uso doméstico.

La tecnología base proviene de investigaciones científicas muy específicas.

Hoy existen miles de millones de dispositivos conectados.

Son pequeñas curiosidades que ayudan a entender mejor su evolución.

Lo que nos enseña la historia del WiFi

Si algo deja claro la historia del WiFi es que las grandes innovaciones no suelen surgir de la nada. Son el resultado de muchos años de trabajo, pruebas y colaboración.

Preguntas frecuentes sobre el WiFi

¿Quién inventó realmente el WiFi?

El WiFi no fue creado por una sola persona, sino por un equipo de científicos de la organización australiana CSIRO, bajo el mando de John O’Sullivan.

El WiFi no fue creado por una sola persona, sino por un equipo de científicos de la organización australiana CSIRO, bajo el mando de John O’Sullivan. ¿Cuándo se inventó el WiFi?

El desarrollo del WiFi comenzó en los años 90, pero su consideración de oficial llegó en 1997 con el protocolo IEEE 802.11.

El desarrollo del WiFi comenzó en los años 90, pero su consideración de oficial llegó en 1997 con el protocolo IEEE 802.11. ¿Quién es el creador del WiFi?

Como creador del WiFi se considera el equipo de CSIRO, responsable de desarrollar la tecnología clave que hizo posible las conexiones inalámbricas modernas.

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