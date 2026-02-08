Los investigadores lanzan la alarma: el WiFi podría convertirse en la mayor red de vigilancia invisible jamás creada

La mayor red de vigilancia invisible jamás creada puede estar en marcha en forma de una WiFi que puede cambiarlo todo. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con un elemento imprescindible que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica en estos días en los que todo puede ser posible.

Lanzan la alarma los investigadores

El WiFi podría convertirse en la mayor red de vigilancia jamás creada

Tal y como nos explican desde el medio especializado Scitechdaily: «Pasar por un café con una red WiFi activa podría ser suficiente para que te identifiquen, incluso si no llevas un teléfono móvil. Investigadores del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) han demostrado que las personas pueden ser reconocidas únicamente grabando la comunicación WiFi en su entorno, una capacidad que advierten que representa una grave amenaza para la privacidad personal. El método no requiere que los individuos lleven ningún dispositivo electrónico, ni se basa en hardware especializado. En su lugar, hace uso de dispositivos WiFi ordinarios que ya se comunican entre sí cerca. A medida que las ondas de radio se mueven a través de un espacio e interactúan con las personas, crean patrones distintivos que pueden ser capturados y analizados. Estos patrones son comparables a las imágenes producidas por las cámaras, pero se forman utilizando señales de radio en lugar de luz. El equipo de investigación argumenta que esta capacidad emergente pone de relieve la necesidad urgente de protecciones de privacidad más fuertes. «Al observar la propagación de las ondas de radio, podemos crear una imagen del entorno y de las personas que están presentes», dice el profesor Thorsten Strufe de KASTEL (Instituto de Seguridad de la Información y Dependenciabilidad del KIT). «Esto funciona de manera similar a una cámara normal, la diferencia es que en nuestro caso, las ondas de radio en lugar de las ondas de luz se utilizan para el reconocimiento», explica el experto en ciberseguridad. «Por lo tanto, no importa si llevas un dispositivo WiFi contigo o no».

Siguiendo con la misma explicación: «»Esta tecnología convierte a cada enrutador en un medio potencial de vigilancia», advierte Julian Todt de KASTEL. «Si pasas regularmente por una cafetería que opera una red WiFi, podrías ser identificado allí sin darte cuenta y ser reconocido más tarde, por ejemplo, por autoridades públicas o empresas». Felix Morsbach señala que las agencias de inteligencia o los ciberdelincuentes actualmente tienen formas más sencillas de monitorear a las personas, como acceder a sistemas de CCTV o timbres de video. «Sin embargo, las redes inalámbricas omnipresentes podrían convertirse en una infraestructura de vigilancia casi completa con una propiedad relativa: son invisibles y no levantan sospechas». Las redes WiFi ahora se encuentran en la mayoría de los hogares, oficinas, restaurantes y espacios públicos. A diferencia de los ataques que se basan en sensores LIDAR o técnicas anteriores basadas en WiFi que utilizan información del estado del canal (CSI), es decir, mediciones de cómo cambian las señales de radio cuando se reflejan en paredes, muebles o personas, este enfoque no requiere equipo especializado. En su lugar, se puede llevar a cabo utilizando un dispositivo WiFi estándar. El método aprovecha la comunicación normal en red entre los dispositivos conectados y el enrutador. Estos dispositivos envían regularmente señales de retroalimentación dentro de la red, conocidas como información de retroalimentación de formación de haces (BFI), que se transmiten sin cifrado y pueden ser leídas por cualquier persona dentro del alcance».