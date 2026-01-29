Adiós para siempre al Wi-Fi en tu casa: su sustituto es más cómodo y práctico y ya está en España

En plena era digital, hay determinados elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana y ni siquiera nos planteamos que puedan dejar de existir en un futuro próximo. Uno de ellos es el router Wi-Fi, gracias al cual podemos trabajar desde casa, ver series y películas y controlar dispositivos inteligentes, entre otras muchas cosas. Sin embargo, el avance de la tecnología está provocando un cambio silencioso pero profundo en la forma en la que nos conectamos a Internet.

En este contexto, la fibra óptica y el ADSL como única forma de llevar Internet a casa están desapareciendo poco a poco. Su sustituto es una tecnología muchísimo más cómoda y flexible: el Internet 5G para el hogar, también conocido como 5G FWA (Fixed Wireless Access). Se trata de una modalidad de conexión a la red que, en lugar de los cables físicos tradicionales, utiliza la red móvil 5G.

La desaparición del Wi-Fi en casa

Las redes 5G ofrecen banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, con velocidades en movilidad superiores a 100 Mbit/s y picos de 1 Gbit/s. Asimismo, las comunicaciones son extremadamente fiables y de baja latencia, en torno a 1 milisegundo (ms) frente a 20-30 ms propios de las redes 4G. Las principales capacidades que ofrece esta tecnología según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública son: mayor ancho de banda en movilidad, recursos de computación en red, alta densidad de dispositivos conectados, virtualización de infraestructuras de red y comunicación en tiempo real.

El funcionamiento del 5G FWA es muy sencillo, y ésta es una de las principales razones de su éxito. El usuario recibe un router 5G, lo enchufa a la red eléctrica, introduce una tarjeta SIM y el dispositivo se conecta directamente a la red móvil de alta velocidad. A diferencia del router Wi-Fi tradicional, no hay que pedir cita con el servicio técnico, sino simplemente enchufar el router 5G en casa. Esto también implica que no es necesario hacer obras, lo cual es un gran punto a favor en pisos de alquiler.

Velocidad y rendimiento

Pero, ¿realmente puede sustituir el Internet 5G a la fibra óptica tradicional en casa? No existe una respuesta universal a esta pregunta, ya que depende en gran medida de la cobertura disponible en la zona y del uso que se haga de la conexión a la red. Aún así, en los últimos años, los avances de la red 5G han reducido de forma significativa la distancia entre ambas tecnologías.

En condiciones óptimas, el 5G doméstico puede alcanzar velocidades de descarga superiores a los 300 o 500 Mbps. Estas velocidades permiten ver series y películas en calidad 4K, realizar videollamadas de alta definición o teletrabajar con plataformas en la nube sin cortes. Ahora bien, a diferencia de la fibra óptica, el 5G es una tecnología inalámbrica y, por ende, su funcionamiento depende de la cobertura en la zona, ya que no todos los lugares tienen la misma intensidad de señal.

Redes 6G en Europa

Mientras hablamos de Internet 5G para el hogar, Europa ya avanza hacia las redes 6G. «Esta tecnología tiene el potencial de reunir campos como la conectividad, la robótica, la nube y el comercio seguro y confiable. Permitirá desarrollar aplicaciones más desafiantes, como: realidad virtual y aumentada, dispositivos de holograma, cirugía remota, gemelos digitales de objetos del mundo real, sensación de realidad extendida (Internet de los sentidos) y vehículos autónomos.

La Unión Europea está trabajando con Estados Unidos a través del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) y ha adoptado la perspectiva 6G, definiendo los principios rectores para esta próxima generación de tecnologías de comunicación: una tecnología de confianza y orientada a la protección de la seguridad nacional; segura, resiliente y respetuosa con la privacidad; líder en la industria global e inclusiva en el establecimiento de estándares y colaboraciones internacionales; cooperativa, que permita la innovación abierta e interoperable; asequible, sostenible y de alcance global; y segura y resistente en lo relativo al espectro y a la fabricación», detalla la Comisión Europea.

Li-Fi, el internet por luz

Cada vez que se habla del fin del Wi-Fi en casa aparece un término que despierta mucha curiosidad: el Li-Fi. Esta tecnología, cuyo nombre proviene de Light Fidelity, utiliza la luz LED para transmitir datos. Para ello, el sistema modula la intensidad de la luz a velocidades imperceptibles para el ojo humano, permitiendo enviar información de forma inalámbrica.

«Li-Fi consiste en una tecnología de red óptica inalámbrica que utiliza LED como medio para la transmisión de datos. O, dicho de otra manera, es un Wi-Fi basado en luz que permite usar este medio en lugar de ondas de radio para transmitir información. Este sistema bidireccional sólo necesita una lámpara con un chip para propagar la señal de Internet a través de las ondas luminosas», explica Redes&Telecom.

Sobre el papel, el Li-Fi ofrece ventajas muy interesantes: promete velocidades de transmisión extremadamente altas, una menor interferencia con otros dispositivos y un plus de seguridad. ¿Podrá sustituir al Wi-Fi tradicional en casa?