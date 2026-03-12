9 años asesinada y enterrada a 30 metros de su familia: las claves del caso de Francisca Cadenas
El hijo de Francisca Cadenas escuchó gritar a su madre en la casa donde la han encontrado enterrada 9 años después
La Guardia Civil inspeccionó sin éxito la vivienda de los detenidos horas después de la desaparición
«Ellos decían, ‘somos inocentes, somos inocentes’ y han estado nueve años con el cuerpo ahí. ¿Quién iba a decirle a mi tío que ella estaba a dos casas de la suya?», el que habla roto por el dolor es David, el sobrino de Francisca Cadenas, tras enterarse de que la Guardia Civil ha encontrado los restos de su tía enterrada en el patio de sus dos vecinos de Hornachos (Badajoz), dos hermanos a los que siempre señaló como sospechosos la familia de la víctima. Hoy la UCO les ha dado la razón y la noticia que más temían.
«Si esa noche hubiéramos reventado la puerta (de la casa de los vecinos) habríamos descansado, no habríamos tenido que esperar nueve años», llora David mientras habla con un reportero del programa Mañaneros 360. Así comienza el fin de una investigación que se ha prolongado durante nueve largos años de agonía en un pueblo donde se comentaba a veces públicamente que «los asesinos viven entre nosotros».
- 9 de mayo de 2017: Francisca Cadenas desaparece. La mujer sale de su casa a entregarle a unos amigos la hija de la que había cuidado durante la tarde. Son las 23:00 horas de la noche, la mujer se cruza al volver a su casa con un vecino, un temporero dominicano al que saluda y es la última persona que la ve con vida. Francisca desapareció en los últimos 50 metros que la separaban de la puerta de su casa de Hornachos.
- 10 de mayo de 2017, madrugada: su hijo Jose Antonio, el único que estaba en casa con Francisca sale a buscarla preocupado porque no regresa. Llama a las puertas de todos los vecinos, incluida la de los sospechosos que se declaran «inocentes». El temporero tiene una coartada sólida. Es testigo y colabora.
- 2017: la Guardia Civil inspecciona el inmueble de forma superficial, sin éxito. La familia insiste desde el primer momento en que la mujer no se había marchado por voluntad propia. Los hermanos son llamados a declarar como testigos.
- 2017: se suceden las batidas de Guardia Civil, Protección Civil y vecinos del pueblo y otras localidades de la zona. Se la busca en todos los rincones del pueblo y en el monte.
- 2018: desde este año se suceden concentraciones anuales: los vecinos de Hornachos no se olvidan de Francisca.
- 2018: los buzos de la Guardia Civil buscan a Francisca en los pozos de la zona.
- 2019: el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros archiva la causa por falta de avances. La familia vuelve a pedir que la UCO se haga cargo del caso.
- 2024: en julio se estrena un documental sobre su desaparición.
- 2024: en agosto la UCO entra en escena.
- 2024: en noviembre, se reabre el caso. Es el mismo equipo de investigadores que esclareció el caso de Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz) en 2020. Un caso calcado al de Francisca Cadenas.
- 2025: la UCO realiza varias reconstrucciones en enero y en abril, acotan la desaparición de Francisca Cadenas a 30 metros de distancia de su casa.
- 2026: en marzo la UCO regresa al pueblo para dos nuevas reconstrucciones, la última del 5 de marzo es clave para esclarecer el caso con los testigos más relevantes, el temporero dominicano que la vio con vida por última vez y el hijo de la víctima.
- 9 de marzo de 2026: la UCO llama a declarar como investigados a los dos hermanos sospechosos y vecinos de Francisca. Declara el mayor, Lolo, al día siguiente se niega a continuar. Su hermano Julián, sobre el que recaen todas las miradas, se niega a declarar.
- 11 de marzo de 2026: la UCO encuentra el cuerpo de Francisca Cadenas enterrado en el patio de los dos hermanos investigados. Les detienen de inmediato, investigados por el homicidio de Francisca Cadenas.
- 12 de marzo de 2026: continúan los registros en otras propiedades de los detenidos. La Guardia Civil quiere averiguar en qué lugar se produjo el crimen y de qué forma.