«Ellos decían, ‘somos inocentes, somos inocentes’ y han estado nueve años con el cuerpo ahí. ¿Quién iba a decirle a mi tío que ella estaba a dos casas de la suya?», el que habla roto por el dolor es David, el sobrino de Francisca Cadenas, tras enterarse de que la Guardia Civil ha encontrado los restos de su tía enterrada en el patio de sus dos vecinos de Hornachos (Badajoz), dos hermanos a los que siempre señaló como sospechosos la familia de la víctima. Hoy la UCO les ha dado la razón y la noticia que más temían.

«Si esa noche hubiéramos reventado la puerta (de la casa de los vecinos) habríamos descansado, no habríamos tenido que esperar nueve años», llora David mientras habla con un reportero del programa Mañaneros 360. Así comienza el fin de una investigación que se ha prolongado durante nueve largos años de agonía en un pueblo donde se comentaba a veces públicamente que «los asesinos viven entre nosotros».