El catalanismo va contra el progreso

Yo no sé si hay que hacer el Hard Rock o no; pero, por favor, si no quieren hacerlo, que lo digan ya. Es un macrocomplejo turístico que se quiere construir cerca de Salou y Vila-seca (Tarragona), para complementar la oferta de Port Aventura.

Más de 2.000 millones de inversión, mil habitaciones de hotel, un centro de negocios, un palacio para conciertos, 2.100 puestos de trabajo directos y 11.500 indirectos.

No obstante, lleva paralizado desde hace doce años. ¿Ustedes creen que cualquier inversor puede aguantar este bloqueo? ¿Cómo vas a atraer capital extranjero si no hay seguridad jurídica? Yo, si fuera ellos, me iba a Madrid, donde seguro que los recibirán con los brazos abiertos aunque no haya playa.

El proyecto empezó en el 2012, con el nombre BCN World, impulsado por el magnate Sheldon Adelson, que falleció en 2023. Recuerdo que fue recibido ese mismo año en el Palau de la Generalitat por el mismísimo Artur Mas, entonces presidente. Un poco más y le ponen la guardia de honor de los Mossos porque ya había amenazado con llevárselo a la capital con el nombre de Eurovegas.

Los comienzos no fueron fáciles. El Parlament de Catalunya dio luz verde en el 2014 con una serie de beneficios fiscales. En septiembre del 2015 se aprobaron las bases del concurso. En el 2016, el Plan Director Urbanístico. En el 2018, se adjudicó el citado concurso y, en el 2020, una sentencia judicial despejaba el camino.

«Desde entonces han pasado seis años, consejera, seis años», le recordó el diputado del PP Pere Huguet en el pleno del miércoles a la titular de Economía, la socialista Alicia Romero. En diciembre del 2024, la cámara autonómica aprobó una moción —también a instancias del PP— que instaba a la Generalitat a elaborar, de una vez por todas, el informe de impacto ambiental.

«¿Qué han hecho? Nada en un año y medio», volvió a preguntarse el parlamentario. Hasta le dio tiempo de pegar un zasca al portavoz de los Comunes, David Cid, que murmuraba desde su escaño. «Ya sé que le hace mucha gracia —le espetó—, pero estoy hablando yo. Si quiere, después habla usted. Pero desde que ustedes vetaron el presupuesto de Pere Aragonès para oponerse al Hard Rock, han sacado cero diputados en Tarragona». Los representantes de la Asociación de Empresarios de Cambrils, que esperan que salga adelante como agua de mayo, seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Además, Huguet advirtió que si finalmente no se lleva a cabo, la Generalitat tendrá que «pagar una indemnización importante, de las gordas», que podría superar los 50 millones de euros. Aunque, como dijo entonces la vice Carmen Calvo, se creen que el dinero público no es de nadie. No solo eso, sino que, jurista de profesión, alertó que “se están aproximando a cumplir los requisitos de lo que es la prevaricación omisiva”.

La consejera, en su turno de réplica, escurrió el bulto. Se limitó a decir que las inversiones en la zona en relación al 2023, el último ejercicio en el que hubo presupuestos, aumentarán «un 172%». Eso siempre que salgan adelante las cuentas. Algunos empiezan a dudarlo, incluso entre las filas del PSC. A pesar de que ERC no tiene candidato porque Oriol Junqueras no puede ser todavía cabeza de lista.

El problema, sin embargo, no es sólo el Hard Rock. El problema es el indeprogresismo, esa confluencia entre el independentismo y el progresismo mal entendido. Y que Salvador Illa, en manos de ERC y los Comunes, está cada vez más escorado a la izquierda. A Pedro Sánchez, que casi iba de liberal por la vida, le ha pasado lo mismo con Podemos y Sumar.

Porque no es solo esta iniciativa, es también la oposición a la ampliación del Aeropuerto del Prat por unos patitos en la laguna de la Ricarda. Aena pone encima de la mesa más de 3.000 millones. No descarto que, en este caso, haya algo de hispanofobia. Si el Estado invierte, resta argumentos a una de aquellas frases míticas del proceso: “España nos roba”

O la ampliación de la autovía de Lleida, con solo dos carriles en el tramo entre Barcelona e Igualada. Alcaldes de ERC se oponen porque pasa por sus municipios. Sin olvidar el IV Cinturón, la M-60, para entendernos, de Barcelona.

Un proyecto del que ya empezó a hablarse… ¡Bajo el régimen de Franco! Más de lo mismo; al final llega a Terrassa, pero de ahí a Sabadell tiene que ser una ronda y lo de que conecte Sabadell con Granollers e incluso Mataró, ni hablar.

El propio Pere Huguet Tous enseñó un recorte de prensa en el que se podía leer: «Illa presiona a Aragonès para tener definido el trazado y la financiación de la B-40 antes de las elecciones municipales». Era cuando estaba en la oposición y no dependía de Esquerra.

La que también está muy callada es la que fuera cabeza de lista del PSC por Tarragona en las elecciones del 2021 y del 2024, Rosa María Ibarra, que antes defendía el Hard Rock. Pero se entiende: como secretaria tercera de la Mesa del Parlament cobra más de 106.000 euros anuales.