Netanyahu sugiere que Israel sabe dónde está Mojtaba: «Debo mantener la calma pero tenemos la ventaja»
Sugiere lo mismo sobre el cabecilla de los terroristas de Hezbolá, el clérigo chií Naim Qassem
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha jugado este jueves con la idea de que Teherán sabe dónde está el nuevo líder supremo y dictador de Irán Mojtaba Jamenei. Lo mismo ha sugerido sobre el cabecilla de los terroristas de Hezbolá, el clérigo chií Naim Qassem.
Netanyahu, visiblemente satisfecho, ha declarado esta tarde a los medios en referencia a Mojtaba Jamenei y Naim Qassem: «Creo que habrá sorpresas; debo mantener la calma en esta conferencia de prensa». Y ha añadido que «lo que sí puedo decirles es que tenemos la ventaja, mucho mayor de lo que esperábamos, y lograremos todos nuestros objetivos».
