El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha jugado este jueves con la idea de que Teherán sabe dónde está el nuevo líder supremo y dictador de Irán Mojtaba Jamenei. Lo mismo ha sugerido sobre el cabecilla de los terroristas de Hezbolá, el clérigo chií Naim Qassem.

Netanyahu, visiblemente satisfecho, ha declarado esta tarde a los medios en referencia a Mojtaba Jamenei y Naim Qassem: «Creo que habrá sorpresas; debo mantener la calma en esta conferencia de prensa». Y ha añadido que «lo que sí puedo decirles es que tenemos la ventaja, mucho mayor de lo que esperábamos, y lograremos todos nuestros objetivos».

