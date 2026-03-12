Ataque antisemita en Míchigan: la policía y el FBI están alerta ante un individuo que ha estrellado su coche contra la sinagoga, el Templo Israel en West Bloomfield, y ha comenzado a disparar.

Fuentes policiales confirman que el vehículo fue estrellado intencionadamente contra la sinagoga del Templo Israel y luego se incendió. El humo espeso que sale de la escena en las imágenes de la redes proviene del auto en llamas.

No se tienen noticias de víctimas por el momento.

Noticia en ampliación