Un ataque a una sinagoga en Mánchester deja al menos 4 heridos

La policía de Mánchester ha abatido este jueves a un hombre después de que perpetrara un doble ataque contra una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, dejando al menos a cuatro personas heridas.

Los hechos ocurrieron en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, a las afueras de Mánchester, sobre las 9:31 horas, donde un hombre atropelló y apuñaló a varias personas antes de ser abatido por la policía. Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que «el peligro inminente parece haber pasado», aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha confesado «consternado» por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace «aún más horrible».

El premier británico ha adelantado su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, según ha informado la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una operación PLATO, contemplada para incidentes a gran escala.