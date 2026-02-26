Viajar a los Estados Unidos (EEUU) se ha convertido en un proceso mucho más riguroso para los ciudadanos españoles. Según la última actualización de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, fechada a 25 de febrero de 2026, contar con un visado en vigor o la famosa autorización electrónica ESTA ya no es un salvoconducto seguro.

La decisión final recae exclusivamente en los agentes de la frontera, quienes han endurecido sus protocolos de control hasta el punto de poder inspeccionar la huella digital de los turistas antes de permitirles pisar suelo norteamericano.

La «lupa» de la CBP: el ESTA ya no es una garantía

Muchos viajeros cometen el error de pensar que obtener la aprobación del sistema ESTA (Electronic System for Travel Authorization) significa tener la puerta abierta de EEUU.

Sin embargo, el Gobierno de España es tajante: esta autorización sólo permite embarcar en el avión, pero no asegura la admisión al llegar al control migratorio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es el organismo que tiene la última palabra. Los agentes pueden someter a los españoles a interrogatorios exhaustivos y comprobaciones adicionales. Si consideran que el motivo del viaje no está claro o que el viajero representa algún tipo de riesgo, pueden denegar la entrada de forma inmediata, independientemente de los documentos tramitados previamente.

Vigilancia digital: podrán revisar tus redes sociales

Una de las advertencias más llamativas que recoge el documento oficial de Exteriores es la facultad de los agentes para revisar las redes sociales de los viajeros. En el propio puesto de control fronterizo, las autoridades estadounidenses están habilitadas para analizar la actividad en internet del ciudadano español.

Esta medida busca verificar que no existan contradicciones entre lo que el turista declara y lo que publica en sus perfiles públicos. Otros puntos clave a tener en cuenta son:

Cumplimiento de plazos : quedarse más tiempo del permitido se considera una infracción grave que conlleva la deportación e incluso la prohibición de volver al país de por vida.

: quedarse más tiempo del permitido se considera una infracción grave que conlleva la deportación e incluso la prohibición de volver al país de por vida. Documentación a mano : se recomienda portar en todo momento los justificantes que acrediten la situación legal y el motivo del viaje (reservas de hotel, billetes de vuelta, etc.).

: se recomienda portar en todo momento los justificantes que acrediten la situación legal y el motivo del viaje (reservas de hotel, billetes de vuelta, etc.). Decisión soberana: la CBP actúa bajo criterios de seguridad nacional que son mucho más sólidos que cualquier reclamación consular inmediata.

Un aviso para evitar detenciones y deportaciones

El Ministerio insiste en la importancia de seguir estrictamente la legislación migratoria de EEUU. Una vez en el aeropuerto, el viajero está bajo la jurisdicción de las autoridades fronterizas, y cualquier irregularidad detectada en el móvil o en el discurso del turista puede derivar en una detención.

Para los españoles, el «sueño americano» empieza ahora con una revisión concienzuda de su propia actividad digital y una planificación legal sin fisuras.