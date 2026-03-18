EEUU envía miles de marines en el buque de asalto Tripoli al golfo Pérsico desde Singapur

El USS Tripoli, un buque de asalto de EEUU que prácticamente funciona como un portaaviones va camino del golfo Pérsico desde Singapur, con miles de marines a bordo, aseguran medios de EEUU. Ha sido detectado navegando cerca de las costas de Singapur. El USS Tripoli es un gran buque de asalto anfibio con pista de aterrizaje para cazas que, según datos de seguimiento marítimo (AIS) consultados por varios medios, se aproximaba al estrecho de Malaca la mañana de este martes.

El Tripoli partió desde Okinawa (Japón) el pasado 11 de marzo, cruzó el mar de China Meridional y ahora avanza a una velocidad aproximada de 35 km/h por una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Se cree que el Tripoli transporta a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de marines de EEUU (MEU), con alrededor de 2.200 efectivos listos para misiones de respuesta rápida, operaciones anfibias, evacuaciones o combates en tierra.

Este despliegue responde a una orden del Pentágono en medio del actual conflicto con Irán, donde ya hay unos 50.000 militares estadounidenses desplegados en la región.

Aunque los buques de guerra de EEUU suelen desactivar sus transpondedores AIS por razones de seguridad, en zonas de alto tráfico como esta cerca de Singapur los activan temporalmente para evitar accidentes.

Ni el Pentágono ni la Marina han precisado el destino final ni el objetivo concreto de esta fuerza, pero el movimiento refuerza la presencia militar estadounidense en una zona de alta tensión.

La fuerza naval que EEUU tiene desplazada en la actualidad en la zona del golfo Pérsico es: