Comerciantes de Playa de Palma estallan contra la venta ambulante ilegal: «Son mafias y existe un riesgo real para turistas y trabajadores»

La tensión en la conocida Calle del Jamón de Playa de Palma ha alcanzado un punto crítico. Comerciantes, trabajadores y responsables de seguridad de varios establecimientos han decidido alzar la voz ante lo que califican como una situación «insostenible» provocada por la proliferación masiva y organizada de venta ambulante ilegal en Playa de Palma, alertando además de un grave problema de seguridad que, según denuncian, «pone en riesgo la vida de trabajadores, clientes y turistas».

OKBALEARES ha tenido acceso al documento interno remitido a Policía Nacional y Policía Local en el que responsables de establecimientos de la zona alertan del serio peligro que supone la situación actual y denuncian la existencia de grupos perfectamente organizados que operan como auténticas mafias organizadas dedicadas a la venta ambulante ilegal. El documento, especialmente dirigido a la Delegación del Gobierno (responsables de la Policía Nacional) y Extranjería, es una declaración de intenciones que saca a la palestra una problemática «jamás vista en la zona».

«La Policía Nacional nunca está y no se la espera. Parece que esta problemática no va con ellos. La Policía Local es verdad que vienen mucho y hacen lo que pueden, pero el problema ya es de orden público, mafias y tráfico de drogas. Y lo peor de todo, el día menos pensado vamos a tener una tragedia», comentan los comerciantes.

Un equipo de este programa ha permanecido en la calle del Jamón más de seis horas. Durante este tiempo, hemos contabilizado un total de 19 policías locales diferentes. Por el contrario, no hemos visto ni un sólo policía nacional.

El informe describe un escenario de conflictividad creciente que, según los afectados, se repite diariamente durante el desarrollo de la actividad comercial y turística en uno de los puntos más concurridos de la Playa de Palma. Según se recoge en el escrito, el personal de seguridad, coordinación y trabajadores de los locales debe afrontar de manera permanente la presencia masiva de grupos de vendedores ambulantes ilegales que llegan a concentrar a más de un centenar de personas en los accesos y alrededores inmediatos de los establecimientos.

Los comerciantes denuncian que estos grupos actúan de forma organizada y jerarquizada, repartiéndose zonas concretas de actuación y prestándose apoyo inmediato entre ellos cuando surge cualquier conflicto o requerimiento por parte del personal de los locales. Además, aseguran que ocupan constantemente accesos principales, zonas de paso de clientes, espacios anexos a terrazas y áreas destinadas a la propia actividad comercial, dificultando gravemente el funcionamiento normal de los negocios y generando una imagen de inseguridad que afecta directamente al turismo.

Sin embargo, la principal preocupación reflejada en el documento no se centra únicamente en la venta ambulante ilegal, sino en el aumento progresivo de amenazas, intimidaciones y actitudes agresivas contra trabajadores y vigilantes de seguridad. Según denuncian, se han producido de forma reiterada amenazas verbales al personal de seguridad, intimidaciones a camareros y coordinadores, empujones, contactos físicos y situaciones de presión colectiva claramente hostiles.

Uno de los aspectos que más alarma genera entre los afectados es la rapidez con la que actúan estos grupos cuando alguno de sus integrantes es recriminado o requerido verbalmente. Según explican, en cuestión de segundos llegan a concentrarse grupos de más de treinta personas enfrentándose al personal del establecimiento en escenas de altísima tensión.

Los empresarios alertan de que cualquier discusión menor podría derivar de forma inmediata en una agresión grupal o una pelea multitudinaria con graves consecuencias tanto para trabajadores como para clientes y turistas que se encuentran en la zona. Del mismo modo, los comerciantes señalan la falta de efectivos de la Policía Nacional y la pasividad e inoperancia de los departamentos de Extranjería del Gobierno de España.

El informe también advierte del riesgo que supondría una evacuación de emergencia en alguno de los establecimientos debido al bloqueo constante de accesos y salidas provocado por la presencia masiva de vendedores ambulantes en los alrededores. «Existe un riesgo real para la seguridad en Playa de Palma», señalan los responsables consultados, que consideran que una situación de pánico o una emergencia grave podría tener consecuencias dramáticas por la imposibilidad de desalojar rápidamente determinadas zonas.

Tras la reapertura de la calle al tráfico rodado, los comerciantes -la gran mayoría- denuncian además episodios en los que estos grupos han llegado a dificultar el paso de vehículos, así como daños y rayaduras en coches estacionados en la zona pertenecientes a empleados de los establecimientos. El documento remitido a las fuerzas policiales también alerta de la presencia habitual de conductas presuntamente relacionadas con la venta de drogas en Playa de Palma, hurtos y robos a turistas, así como del aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de personas en estado de embriaguez.

Los afectados sostienen que la degradación de la seguridad está dañando gravemente la imagen turística de Playa de Palma y denuncian sentirse «completamente desprotegidos» debido a las limitaciones legales del personal de seguridad privada. Del mismo modo, recuerdan que la Ley de Seguridad Privada impide a los vigilantes intervenir sobre actividades desarrolladas en la vía pública relacionadas con orden público o venta ambulante ilegal, limitando sus funciones exclusivamente a labores preventivas y de protección dentro del establecimiento.

Esta situación, aseguran, provoca que los trabajadores deban soportar diariamente escenarios de enorme tensión sin capacidad legal efectiva para intervenir más allá de la contención verbal. Por todo ello, los comerciantes y responsables de locales reclaman una actuación urgente y coordinada de Policía Nacional y Policía Local en Playa de Palma para evitar que la situación derive en un episodio de extrema gravedad.

«Estamos hablando de mafias organizadas en Playa de Palma y de un riesgo real para la seguridad de miles de personas», concluyen.