Denuncian en Manacor sacrificios piratas de animales «en bañeras particulares» por la Fiesta del Cordero

Vox Manacor ha asegurado este miércoles que durante la celebración de la Fiesta del Cordero se están realizando sacrificios de estos animales «sin regulación policial», y ha acusado al Ayuntamiento del municipio de aplicar una «doble vara de medir» frente a los controles que se exigen al sector ganadero local. Según ha informado en un comunicado el portavoz de Vox en Manacor, Esteban Sureda, estos sacrificios se realizan sin garantías de bienestar animal, controles sanitarios, ni documentación en regla.

Sureda ha defendido que no están en contra del consumo de cordero, pero ha advertido de que los sacrificios sin control y fuera de la legalidad suponen un problema. «O la ley es igual para todos o deja de ser una ley justa», ha concluido.

“Los ganaderos de Mallorca y quienes seguimos defendiendo nuestras tradiciones de toda la vida, como las ‘matances’, estamos sometidos a inspecciones constantes, certificados veterinarios, controles sanitarios, guías de transporte, análisis obligatorios y amenazas de sanción por cualquier mínimo incumplimiento”, ha señalado el portavoz de Vox.

“Sin embargo, hoy vemos cómo se sacrifican corderos en campos, patios o incluso bañeras de viviendas particulares sin controles sanitarios, sin garantías de bienestar animal y sin ningún tipo de documentación. Es una auténtica vergüenza”.

El portavoz de Vox ha denunciado además el silencio hipócrita de los colectivos animalistas y de los partidos de izquierda que habitualmente persiguen y criminalizan al sector primario mallorquín. “¿Dónde están ahora los defensores del bienestar animal? ¿Dónde están las asociaciones que señalan a nuestros ganaderos por cualquier detalle? Parece que la ley solo se aplica con dureza cuando quien trabaja y cumple las normas es mallorquín”, ha afirmado Sureda.

Desde Vox en Manacor advierten de que esta permisividad genera un grave agravio comparativo, fomenta la economía sumergida y lanza un peligroso mensaje de impunidad. “No estamos en contra de que nadie compre corderos; al contrario, cuantos más se vendan, mejor para nuestros ganaderos. El problema es permitir sacrificios clandestinos, sin controles y fuera de la legalidad, mientras se machaca burocráticamente a quienes sí cumplen las normas”.

Por ello, el grupo municipal Vox exige al Ayuntamiento de Manacor y al Ejecutivo Autonómico que actúen de inmediato, hagan cumplir la normativa vigente con igualdad y pongan fin al complejo político y a la permisividad selectiva. “En Manacor no puede haber ciudadanos de primera, a los que se les permite incumplir la ley, y ciudadanos de segunda, asfixiados por inspecciones, sanciones y burocracia. O la ley es igual para todos, o deja de ser una ley justa”, ha concluido Sureda.