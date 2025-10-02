Baleares no seguirá a Jumilla y permitirá la ‘Fiesta del Cordero’ que había pedido eliminar Vox

Baleares no seguirá el camino de polémicas como la de este verano en Jumilla (Murcia), cuando se aprobó prohibir convocatorias islámicas en espacios públicos municipales. El Parlament balear ha rechazado este jueves la propuesta de Vox en este sentido que, además, pretendía prohibir la conocida como Fiesta del Cordero. El partido de Santiago Abascal se ha quedado solo en la votación.

El Grupo Parlamentario Vox Baleares ha defendido este jueves en la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes una Proposición No de Ley (PNL) para prohibir la celebración de la denominada Fiesta del Cordero en Baleares, al considerarla ajena a la tradición cultural de las Islas y contraria a sus costumbres y valores.

La iniciativa, registrada y defendida por la diputada María José Verdú, ha sido rechazada por el resto de los grupos, quedando Vox como el único partido que ha votado a favor de proteger las tradiciones baleares frente a la imposición de ritos foráneos.

Desde Vox se ha recordado que incluso en países de origen, como Marruecos, se han limitado recientemente este tipo de celebraciones, mientras que en España algunas administraciones pretenden normalizarlas o incluso ampararlas institucionalmente. «No podemos permitir que se releguen nuestras fiestas y costumbres en favor de prácticas que no forman parte de nuestra identidad ni de nuestras raíces culturales. Vox defenderá siempre nuestras tradiciones frente al multiculturalismo que promueve la izquierda con la complicidad del PP», ha subrayado María José Verdú.

La propuesta de Vox instaba, entre otros puntos, a prohibir la celebración pública de la Fiesta del Cordero, impedir el uso de espacios públicos o mataderos móviles para tal fin y reforzar la protección y difusión de las tradiciones baleares.

Jumilla fue el primer municipio de España en prohibir la celebración del Ramadán y la Fiesta del Cordero en espacios públicos, y abre así la veda al veto de los festejos islámicos en otras localidades. PP y Vox aprobaron una enmienda en el pleno del Ayuntamiento para impedir las dos grandes celebraciones musulmanas previstas para la primavera de 2026.