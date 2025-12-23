Palma ampliará en 15 kilómetros la red de carriles bici en dos años sin ocupar aceras ni zonas peatonales ni tampoco por los accesos a paradas de bus ni contenedores de residuos. Lo ha explicado el regidor de Movilidad, Toni Deudero, en una rueda de prensa para presentar la segunda fase del estudio de la red de carriles bici.

La primera fase de la auditoría determinó los puntos negros de la red ciclista y se elaboró un diagnóstico del estado de la red. En esta segunda fase se realizan propuestas de ampliación de carriles, así como la mejora de puntos peligrosos o conflictivos.

En una primera fase se prevé construir 15 kilómetros más de red ciclista y solucionar 19 intersecciones, en las que estos caminos confluyen con zonas peatonales. También se propone solucionar los puntos en los que los carriles pasan por paradas de bus o contenedores.

Esta primera fase incluye, entre otras, itinerarios ciclistas en el acceso al Castillo de Bellver, Camí dels Reis, Son Espases, carretera de Sóller, Porto Pi, Paseo Marítimo hasta Joan Miró, la calle Polvorí, Son Ferriol y la conexión con el camino de las Maravillas.

Este crecimiento, ha destacado Deudero, va ligado al aumento de la red de BiciPalma que en 2026 prevé implementar nuevas estaciones en la zona del Paseo Marítimo y otros puntos de la ciudad.

El regidor ha remarcado que el estudio plantea unos criterios generales, una cuantificación económica y un calendario, aunque es «evidente» que está sujeto a cambios. Sobre la calle Blanquerna, ha señalado que la intención es solucionarlo con la «mayor brevedad» en 2026.

«Pero ya tenemos una idea clara de hacia dónde puede tender el crecimiento del carril bici», ha subrayado Deudero, quien ha destacado que con esta ampliación Palma pasaría del noveno puesto de capitales de provincia con más kilómetros de carril bici de España al segundo.

El técnico de la empresa auditora Francesc Arechavala ha detallado que actualmente un 35% de la red ciclista de Palma es itinerario sin acera y que, tras el plan propuesto, se espera aumentar a un 53% de carril bici segregado y un 22% en acera.

En conjunto, se propone una ampliación de 59 kilómetros de la red de itinerarios bici en diez años. Así, el plan de ampliación y mejora de la red se distribuye en tres fases: a corto plazo (1-2 años), a medio (3-5 años) y largo (6-10 años), hasta un total de 167 kilómetros de itinerario ciclista en la ciudad frente al centenar que existen en la actualidad.