Sonsoles Ónega, entre lágrimas al saber qué mensaje quería transmitirle Gemma Cuervo: «Me pidió que…»

El pasado sábado 14 de marzo, los fieles amantes de Aquí no hay quien viva, de La que se avecina y del mundo de la interpretación en nuestro país estaban de luto. ¿El motivo? Gemma Cuervo fallecía a los 91 años. No es ningún secreto que la actriz ha dejado un vacío que es complicado de llenar, especialmente para su familia y su círculo más cercano, pero también para sus miles de seguidores que tuvieron la oportunidad de conocerla a través de diversos proyectos, no solamente en televisión, sino también en el cine y en el teatro. Es por eso que desde diversos programas, como es el caso de Y ahora Sonsoles, presentado de lunes a viernes por Sonsoles Ónega, han querido hacerle un precioso homenaje. Debemos tener en cuenta que, en los últimos años, Gemma Cuervo se hizo aún más conocida gracias a nuevas formas de comunicación, puesto que utilizaba de forma habitual las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok.

De esta forma, tenía la oportunidad de estar conectada con todo tipo de públicos. Lo que es un hecho es que, en las últimas horas, todos ellos han utilizado esas mismas plataformas para dejarle decenas de mensajes de despedida. Es por eso que el equipo del programa que presenta Sonsoles Ónega quiso hablar en directo con Jorge Anegón, que no solamente era amigo de Gemma Cuervo, sino que también se encargaba de sus redes sociales. Entre otras cuestiones, aseguró que tuvo la oportunidad de conocer a la intérprete gracias a su hija Cayetana, que les presentó para que siguiera manteniendo activa a su madre. En un momento dado de la conversación, Jorge no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer una importante confesión a la presentadora.

¿En qué consistía, exactamente? En lo que Gemma Cuervo le confesó tan sólo dos semanas antes de morir, y que tenía estrecha relación con Fernando Ónega, padre de Sonsoles, recientemente fallecido. «Me dijo que el día que coincidiera contigo no me olvidara de decírtelo», aseguró el invitado.

Lejos de que todo quede ahí, Jorge Anegón fue mucho más allá: «Me dijo que lo más bonito que tenía tu padre era la mirada y que el resultado de esa bondad se veía impregnado en sus hijos», reconoció. Acto seguido, el invitado de Y ahora Sonsoles quiso añadir algo más: «Que sepas que este programa todos los días lo veía, porque decía que tú permitías en tus entrevistas el silencio y la escucha a tus invitados. Ella me pidió que te transmitiera este cariño».

Como no podía ser de otra manera, Sonsoles Ónega no solamente se mostró agradecida con sus palabras, sino que no pudo evitar romper a llorar al escucharlas. Es más que evidente que, desde el fallecimiento de su padre, la presentadora suele emocionarse en más de una ocasión, puesto que tiene los sentimientos a flor de piel. Es más, se muestra profundamente agradecida con la gran cantidad de gestos de cariño que sigue recibiendo desde aquel 3 de marzo, cuando murió el conocido periodista.