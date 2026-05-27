Carmen Borrego da la cara por José María Almoguera: «No sé si iré a la firma de libros de Alejandra Rubio»

Hace unos cuantos días, Alejandra Rubio sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su primer libro. El pasado viernes, en la nueva entrega de De Viernes, la nieta de María Teresa Campos no dudó un solo segundo en regresar a un plató de televisión para promocionar este proyecto. En un momento dado de la entrevista, la joven confirmó que firmaría libros en la Feria del Libro de Madrid y que había enviado invitación a su familia y amigos. Eso sí, entre ellos no estaba José María Almoguera, puesto que solamente había hecho llegar esa invitación a Carmen Borrego. Como no podía ser de otra manera, el sobrino de Terelu Campos no tuvo reparos a la hora de mostrarse molesto con su prima Alejandra Rubio en el plató de El tiempo justo, programa en el que habitualmente colabora.

¿Cuál es el motivo realmente? Haber sido el último de la familia en haber recibido la invitación para asistir a la firma de su primer libro. Algo que, desde luego, le ha generado una profunda indignación, como era de esperar. «Llega un momento en el que ya parece que ni siquiera me considera familia», comentó el colaborador del programa que presenta Joaquín Prat, de lunes a viernes, en Telecinco. Lejos de que todo quede ahí, José María Almoguera quiso hacer hincapié en que trata, en todo momento, de no generar conflictos públicos con Alejandra Rubio para evitar que sus madres terminen salpicadas. Aun así, hay veces que le es imposible: «Soy pausado a la hora de hablar de ciertos temas», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, el nieto de María Teresa Campos confesó que recibió la invitación después de que Alejandra Rubio se pasase por el plató de De Viernes. «Me invitó el sábado por la mañana, una vez que había hecho la entrevista», reconoció. Y lo hizo a pesar de que la joven dijera que «su madre sabe que está invitadísimo». Algo que Almoguera desmintió en El tiempo justo. «Mi madre fue la que dijo: ‘Invita a tus primos y no contestó’», aseguró.

Carmen Borrego defiende a su hijo: «Lo que dice José María sobre la invitación de su prima es verdad»

Durante su paso por Vamos a ver, programa en el que habitualmente colabora, la hermana de Terelu Campos no tuvo reparos a la hora de corroborar la versión de José María Almoguera. «Llega un momento en el que a mí me da la sensación de que mi hijo y yo somos los que nos sentamos en televisión a hablar de mi familia», comenzó diciendo Carmen.

Y añadió: «Jamás he dicho que no hablo de un tema, pero quiero explicar que lo único que ha dicho José María es la verdad y estoy cansada de que a mi hijo se le trate de una manera diferente y que se diga que está ahí para hablar mal de su prima». Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora continuó dando su opinión en Vamos a ver.

«Lo que me gustaría es que mucha gente acuda a la Feria del Libro a que firmen su libro y que sea todo un éxito. Que se ocupe de disfrutar y de disfrutar de su familia y no se enganche en cosas que no tienen ninguna importancia», aseguró. Acto seguido, fue mucho más allá: «Yo no tengo ningún problema con mi sobrina y no quiero dramatizar con este tema. No sé si voy a ir o no porque tengo cosas que hacer», sentenció.