No es ningún secreto que Torrente Presidente, la sexta entrega de esta saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, se ha convertido en todo un éxito. De hecho, es el mejor estreno en cines de una película española en los últimos 11 años. Como no podía ser de otra manera, son muchos los que tenían ganas de tener una cuenta atrás para poder disfrutarla en una plataforma de streaming. Tras haber arrasado en las taquillas de los principales cines de nuestro país, es ahora cuando se ha confirmado no solamente que estará disponible en Netflix, sino que lo estará a partir del 26 de junio.

Esta unión entre esta plataforma de streaming y Torrente Presidente no es producto de la casualidad. Diego Ávalos, vicepresidente de contenido de Netflix en España, Portugal y Turquía, tuvo claro que este filme debía estar en el catálogo de la N roja. «Desde que Santiago nos presentó el proyecto, no dudamos ni un segundo en embarcarnos en Torrente Presidente. No solo por el enorme fenómeno que hay detrás de la saga, sino porque esta historia en particular nos cautivó desde el primer momento y sentimos que era perfecta para el momento que estamos viviendo», explicó Diego. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «La película ha sido un éxito rotundo y estamos muy orgullosos de que ahora llegue a Netflix».

Lejos de que todo quede ahí, Ávalos fue mucho más allá sobre esta noticia: «Poder trabajar de la mano de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, en colaboración con Atresmedia, vuelve a resaltar la capacidad y la flexibilidad de Netflix a la hora de apostar por las mejores historias y hacerlas llegar a nuestra audiencia».

Como era de esperar, Santiago Segura también se ha pronunciado sobre este paso adelante: «No imaginé cuando preparábamos Torrente Presidente que tendría un seguimiento tan brutal del público: casi cuatro millones de personas acudieron a ver la película a los cines, por eso me entusiasma que, ahora, Netflix lleve la película a los salones de sus suscriptores a partir del 26 de junio».

Por si fuera poco, el actor que da vida a José Luis Torrente quiso ir mucho más allá: «¡Espero poder brindar en breve con Diego Ávalos y todo el equipo de Netflix por otros cuatro millones de espectadores! Esta película no hubiese podido llegar a vuestras pantallas sin la participación de Netflix», reconoció en unas declaraciones a la plataforma de streaming.

¿De qué va ‘Torrente Presidente’?

José Luis Torrente, ex policía, racista, machista y alcohólico, es captado por una formación política llamada NOX. Considerado como una persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, Torrente piensa firmemente que la política puede ser una buenísima oportunidad para prosperar.

Lo más curioso de todo es que no está del todo desencaminado. Hasta tal punto que, cuando menos se lo espera, José Luis Torrente empieza a hacer realidad todos y cada uno de esos delirios de grandeza que tanto le han caracterizado durante este proceso que marcará un antes y un después en muchos aspectos.