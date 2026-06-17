Purga en la Guardia Civil por las cloacas: Mercedes González quiere que su jefe de gabinete pase a controlar los ascensos

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quiere acometer cambios en la estructura de mando de la Benemérita. Según aseguran fuentes del cuerpo a OKDIARIO, tras el estallido del caso de las cloacas del PSOE, González quiere nombrar al frente del Mando de Personal (Maper) al general de división David Blanes, quien en la actualidad ostenta un cargo de su máxima confianza, como jefe del Gabinete Técnico. Fuentes de la Guardia Civil califican de «purga» este movimiento de Mercedes González y aseguran que, de llevarlo a cabo, será una respuesta en forma de «represalia» por el caso de las cloacas, que está afectando de lleno al PSOE de Pedro Sánchez.

El «represaliado», en este caso, sería el actual responsable de personal, el teniente general Eduardo Martínez Viqueira, quien, como Maper, o responsable de Recursos Humanos de la Guardia Civil, se ha ocupado hasta ahora de ascensos y nombramientos en el Cuerpo. Ese destino es el que aseguran que reserva Mercedes González para el que ha sido su mano derecha en el cuerpo, el general Blanes.

Algunos de los consultados aseguran que la decisión de la directora general llegó después de que se hiciesen públicas sus reuniones con la fontanera del PSOE, Leire Díez, a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), cuerpo perteneciente a la propia Guardia Civil. Hay quienes apuntan, incluso, que Martínez Viqueira, al frente de la política de recursos humanos en la Guardia Civil, pudo haber sido más eficaz a la hora de manejar a los agentes del cuerpo con la política del «palo y la zanahoria», puesto que de él dependían ascensos y destinos.

El general de división David Blanes, cuyo nombre va ya de boca en boca, como «el nombramiento inminente» dentro de la Benemérita, es un mando «de confianza» para el Gobierno de Pedro Sánchez. Casualmente, uno de los destinos anteriores del general Blanes fue el de responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas.

Blanes fue, precisamente, el máximo responsable de este servicio en la terminal del aeropuerto de Barajas la noche que la actual presidenta encargada de Venezuela, entonces vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó en Madrid, sin poder salir de la zona internacional de la terminal, puesto que tenía prohibida la entrada y tránsito en la UE.

En aquella ocasión, el 20 de enero de 2020, David Blanes era teniente coronel de la Guardia Civil. Y desde entonces, su ascenso fue meteórico. Fue Blanes el «elegido» por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para sustituir en su puesto al que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando este fue destituido, en verano de 2023, por negarse a facilitar a Marlaska información sobre un procedimiento judicial.

Blanes ocupó el puesto de Pérez de los Cobos hasta que la Justicia anuló la destitución y obligó a reponer en su puesto a Pérez de los Cobos. En el currículo de Blanes también cuenta el hecho de haber sido ayudante del Rey Felipe VI, eso sí, en su etapa como príncipe de Asturias. Pero en la actualidad, todo aquel miembro del Cuerpo de la Guardia Civil que conoce a Blanes responde que es un «hombre de confianza» para la directora general del cuerpo y para el Gobierno.