Mercedes González reconoce que informó a Marlaska hace un año de sus reuniones con Leire Díez, como reveló OKDIARIO

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce que informó hace un año a su superior, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de sus reuniones con la cloaquera del PSOE Leire Díez, tal y como adelantó OKDIARIO. González informó a Marlaska de que había tenido un encuentro con Leire Díez, a pesar de que el juez de profesión aseguró ante los medios que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez «de ningún tipo».

Desde La Moncloa reconocieron que la directora de la Guardia Civil había transmitido con anterioridad al titular de Interior sus citas con Leire Díez: «Se lo contó hace un año». En concreto, le comunicó que le había pedido que repusiera en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, detenido en el caso Koldo. También aseguró que le había rechazado tal pretensión.

Hasta el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) por el caso Leire, el ministro había negado que la directora del Instituto Armado se hubiera reunido con la fontanera del PSOE ni con ninguna otra persona de la presunta trama. Desde el Gobierno consideran que el titular de Interior no ha mentido en ningún momento porque, sostienen, siempre se ha referido a reuniones oficiales en el despacho de González.

Ha sido la propia Mercedes González la que ha rechazado de plano que ni ella ni el ministro hayan mentido. Admitió que se vio en dos ocasiones con Leire Díez y que ésta le llegó a pedir «retornar a su destino» al comandante Rubén Villalba. Sin embargo, ha asegurado que «en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil», ha negado su participación en ninguna trama y ha restado importancia a su relación con la investigada. «Nunca he tenido una reunión con Leire Díez, he tomado dos tés, porque yo no tomo café», ha señalado.

Mercedes González en el informe de la UCO

Según la UCO, hubo al menos tres reuniones entre septiembre de 2024 y abril de 2025 en las que la cloaquera del PSOE habría conseguido «instigar» a que González «iniciara actuaciones administrativas contra la UCO». Aseguran en el último informe que la directora de la Guardia Civil conocía la actividad de Leire Díez, que en ese momento era presuntamente un miembro destacado de las cloacas del PSOE para obstaculizar las causas judiciales abiertas contra el entorno político y personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.