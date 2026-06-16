La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció este martes en la comisión de Interior del Senado, pero esquivó toda una batería de preguntas formuladas por el portavoz del PP, Luis Santamaría.

De hecho, el representante del PP avanzó que, debido a sus silencios, los populares le citarán «más pronto que tarde» para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones, donde, a diferencia de la comisión de Interior a la que acudió esta vez, estará obligada por ley a decir la verdad.

Aquí el listado de preguntas sobre la cloaca que Mercedes González evitó contestar en profundidad:

1.- ¿Cómo se gestaron sus encuentros con Leire Díez?, ¿quién le pidió que la recibiera?, ¿a quién rindió usted cuentas de esas reuniones?, ¿a Marlaska, a Santos Cerdán, a Pedro Sánchez?

2.- ¿Por qué registró la UCO la sede de la Dirección General de la Guardia Civil?, ¿qué despachos se registraron?, ¿se registró el suyo?, ¿se registró el del DAO?, ¿la UCO se llevó correos electrónicos del ordenador del DAO?,

3.- ¿Por qué ordenó perseguir a su propia gente y quién le ordenó hacerlo?

4.- ¿Es casualidad que apenas horas después de hablar con Leire Díez, usted y su gestapillo intentaran una purga en la UCO?

5.- ¿Por qué coinciden estos planes de purga y las informaciones reservadas con sus conversaciones con Leire Díez?

6.- ¿Consultó usted o alguien de su entorno cercano las bases de datos para conocer sobre los expedientes personales de los agentes de la UCO que perseguían las cloacas?

7.- ¿Desde cuándo estaba usted informada de las andanzas de Leire Díez, ¿siguió reuniéndose, hablando y mensajeándose con ella?, ¿Lo hizo por orden de Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez estaba al tanto de lo que hacía Leire?

8.- ¿Por qué entre el 29 de abril y el 8 de mayo ni usted ni sus mandos actuaron para proteger a sus hombres dado que ya había una nota al DAO alertándolo?

9.- ¿Si nada hay detrás del proceso que se sigue contra Begoña Gómez, si nada hay detrás del proceso que se sigue contra el hermanísimo, ¿por qué se abrieron informaciones reservadas contra investigaciones de la UCO?

10.- ¿Por qué no se querella la Guardia Civil contra quien persiguió a los hombres y mujeres de la Guardia Civil?, ¿por qué no se querella usted contra Leire Díez? ¿Es por miedo, señora González?, ¿tiene usted miedo a que una eventual querella descubra su verdadero papel al frente de las cloacas?

11.- ¿Han sido estas las únicas informaciones reservadas que se han instruido desde su Dirección General contra la UCO por investigar la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia y de su gobierno?

12.- ¿Cuántos mensajes intercambió usted con Leire?, ¿cuántos mensajes intercambió usted con Pérez Dolset?, ¿y con Santos Cerdán?

13.- ¿Le queda algún mensaje por borrar, como hizo el fiscal general del Estado?

14.- ¿Guardó usted copia de los mensajes?

15.- ¿Puede usted negar categóricamente que haya mensajes entre Leire y su jefe de gabinete?, ¿y entre el DAO de la Guardia Civil y Leire Díez? ¿Se reunió Leire con ellos?

16.- ¿Es cierto que el 16 de julio del 2024 se desplazó el DAO a la sede de la UCO a pedir que la UCO se pusiera de perfil en este caso?, ¿Por qué lo mantiene en el cargo?

17.- La UCO afirma que Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo, acusaba a esta unidad de «filtrar». ¿Cuántas veces se ha reunido con ella?, ¿intercambió mensajes con ella?, ¿cuántos?, ¿los ha borrado usted también?

18.- Cuando Leticia de la Hoz le pidió a Leire Díez que le pasara a usted cierta información, dijo: «Pásaselo a Mercedes a ver qué opina». ¿Qué opinaba usted?,

19.- ¿Sabe usted que el bufete de Leticia de la Hoz tiene una iguala con una de las empresas del Ministerio de Defensa?, ¿es casualidad?

20.- El informe de la UCO ha puesto de manifiesto el interés de la cloaca en defender al comandante Rubén Villalba hasta el punto de querer enviarle a la embajada en Roma. ¿Por qué quiso usted proteger a una persona que había facilitado teléfonos seguros a la trama de los hidrocarburos, incluidos los señores Ábalos, Koldo y Aldama?

21.- ¿Cuál es el nombre del asesor de la Guardia Civil que Leire ofrecía a todo aquel que le diera información contra la UCO?, ¿tiene nombre esta persona?, ¿sabe usted quién es?, ¿se ha abierto algún expediente de información reservada para identificarlo?, ¿se ha adoptado alguna medida disciplinaria?, ¿tienen miedo a que tire de la manta?

22.- ¿Puede usted negar categóricamente que se haya dedicado ni un solo euro de los fondos reservados a las cloacas del PSOE?

23.- ¿Sabe usted que la UCO, ha llegado a tal grado de desconfianza que en abril contrató a una empresa privada para buscar micrófonos y realizar barridos en su sede porque temen ser espiados por las cloacas del PSOE? ¿Sabe usted que la empresa contratada se llama General Comunicaciones y Seguridad SA?

24.- ¿Protegió la Guardia Civil a Leire, la del PSOE? ¿Sabía usted que el Ministerio estaba protegiendo a la misma persona que estaba amenazando a la UCO?