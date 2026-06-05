El PP llama al Senado a la directora de la Guardia Civil: «No debe seguir en su puesto ni un segundo más»

El Partido Popular ha llamado a comparecer en el Senado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que esta reconociera, tras la revelación previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, que mantuvo una reunión con Leire Díez, ex militante socialista y una de las líderes de la cloaca del PSOE.

Los populares aseguran que la intención es que González acuda a la Cámara Alta la próxima semana y esperan que la citada «no venga como directora de la Guardia Civil porque no debe seguir en su puesto ni un segundo más». El PP hará uso de la mayoría absoluta que posee en el Senado para convocar de manera urgente una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior con el objetivo de fijar la fecha de esta comparecencia, y justifican la comparecencia en que González debe «rendir cuentas» sobre las «diferentes versiones» que ha dado el Gobierno.

«Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible», sentencia el PP.

La UCO reveló en un informe que Leire Díez se vio varias veces con la directora de la Guardia Civil para que iniciara «actuaciones administrativas» contra los agentes investigadores. La propia González, este jueves, admitió en un comunicado que su primer contacto con la fontanera del PSOE se produjo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, y que posteriormente, ya al frente del Instituto Armado, volvió a reunirse con ella, en un encuentro en el que Leire le habló del comandante Rubén Villalba y le preguntó si existía alguna posibilidad de que pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo.