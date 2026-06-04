Los audios de Leire que apuntan a Sánchez: «A mí el PSOE me pone al frente para ver qué hay aquí»

Una grabación intervenida por la UCO ha destapado que Leire Díez se reunió con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez presentándose como emisaria directa del PSOE, con «mandato» y «orden» explícita de actuar, y asegurando que trasladaría la información obtenida a personas de la calle Ferraz «comunicadas con el Palacio de la Moncloa».

El audio, incorporado al sumario del caso de las cloacas del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, destruye cualquier pretensión de que Leire Díez actuara como intermediaria autónoma o periodista en aquella cita.

El archivo fue localizado por los investigadores en el portátil Lenovo de Leire Díez. La grabación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge una reunión entre Leire Díez y Martínez —al que ella llama en todo momento «Paco»— en la que también participó el abogado José Aníbal, aunque el grueso del diálogo lo protagonizaron la investigada y el ex número dos de Interior, procesado en varias piezas vinculadas a la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio.

Audios del caso de las cloacas

Desde los primeros compases de la conversación, Leire Díez dejó claro cuál era su posición. «A mí me pone al frente el PSOE, me pone al frente un poco… a ver qué hay aquí», le explicó a Martínez.

Cuando él le recordó que ella no estaba en el Gobierno, sino «ahí», la investigada respondió con una de las frases más reveladoras del audio: «La mejor manera de hacer es no ser nada». Y remató: «Cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Nada».

Esa invisibilidad formal, sin embargo, no implicaba falta de poder real. Al contrario. Díez se atribuyó una autoridad que ligó directamente al partido: «Lo que se llegue conmigo, a un acuerdo, es lo que se va a hacer».

Y añadió a continuación, con una locuacidad que la UCO ha calificado de especialmente comprometedora: «Para eso tengo el mandato y para eso tengo la orden de que lo haga».

El objetivo de la cita, según se desprende de la grabación, era explorar la posible colaboración de Martínez en relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Operación Cataluña, el caso BPA, Podemos, el clan Pujol y el fiscal José Grinda, entre otros asuntos de la etapa del PP en el poder.

Leire se refiere a «los míos»

Díez le ofreció al exsecretario de Estado no sólo «desentrañar» aquellas operaciones policiales, sino también una salida personal a su situación judicial. «Los míos estaban viendo cómo hacer para sacarte de todo esto», le dijo. Y concretó que estudiaban «cómo hacer para llegar a un acuerdo».

La vía que puso sobre la mesa no era la amnistía —admitió que Martínez no encajaba en ella—, sino una negociación directa con la Fiscalía. «¿Que podamos llegar a un acuerdo con Fiscalía, para que la cosa se quede en lo menos posible, y por supuesto en libertad, y por supuesto intentando salir de todo esto cuanto antes y mejor? Sí», afirmó.

Y restó dramatismo a la operación con una frase de calculada desenvoltura: «No es tan fácil como ir a las rebajas, pero tampoco tiene mayor problema».

Ferraz y Moncloa

Cuando Martínez preguntó a quién trasladaría Díez lo que él pudiera aportar, la respuesta fue inequívoca: a «los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto».

Al precisar el ex secretario si esas personas estaban «en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa», Díez respondió sin ambages: «En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa. Porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz».

Esa frase ha sido señalada por los investigadores como la de mayor calado político de toda la grabación, ya que no solo describe una encomienda del PSOE, sino un canal activo entre la sede del partido y el gobierno de la nación.

La investigada también recurrió a la presión velada. Aseguró conocer una supuesta venta de documentos sensibles y afirmó saber quién los había adquirido: «Paco, se han vendido documentos y sé a quién se han vendido».

Y cuando Martínez intentó tantear si ella disponía de documentación comprometedora sobre él, Díez respondió con una lacónica contundencia: «Sí. Si estamos tú y yo aquí sentados es porque lo sé perfectamente».

Llegó incluso a advertirle de que alertar a terceros tras la reunión sería inútil: «Sirve de poco que nada más saber eso cojas el teléfono y llames, porque dos minutos después me llega a mí». Y resumió su posición con una sola frase: «Tengo acceso perfecto a todo».

El caso cloacas no ha surgido de la nada. La instrucción que lleva Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional investiga desde hace meses la presunta existencia de una red informal de operadores políticos vinculados al PSOE dedicada a obtener información sobre adversarios, ex responsables del PP y causas judiciales incómodas para el Gobierno.

La UCO encaja esta conversación en una de las líneas centrales de esa trama: la captación de antiguos responsables de Interior para extraer información que pudiera ser usada contra Villarejo, la Operación Cataluña y determinadas investigaciones judiciales.

La grabación no es, por ahora, la única pieza del sumario. Pero sí es, según las fuentes consultadas, la que con mayor nitidez sitúa a Leire Díez no como una operadora freelance, sino como una pieza dentro de un engranaje con nombre, dirección y número de portal: calle Ferraz. Nos mintió.