La UCO destaca que ‘la Paqui’, la mujer de Cerdán, y Leire se intercambiaron cientos de mensajes

La UCO ha documentado que Leire Díez, la cloaquera del PSOE, mantuvo una conversación de 212 mensajes a través de WhatsApp con Francisca Muñoz Cano, conocida como la Paqui y esposa de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.

Este hallazgo, recogido en el atestado elaborado por el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y presentado ante el juez Santiago Pedraz, revela la profundidad de los vínculos entre Leire y el núcleo más íntimo de Santos Cerdán, hasta el extremo de que la relación investigada habría trascendido al entorno personal y doméstico del dirigente socialista.

El intercambio se desarrolló entre el 7 de septiembre y el 28 de noviembre de 2025, según la tabla incluida en el informe de 371 folios y 41 anexos digitales. El número de abonado de Francisca Muñoz Cano aparece en la documentación policial identificado como «Paqui (Santi)», en referencia directa a su marido.

La UCO señala expresamente que el contenido de esas comunicaciones «no revestiría interés para la investigación», pero subraya que su mera existencia «denota el grado de relación existente entre Santos y Leire, hasta el punto de haber trascendido esta relación hasta la mujer del primero».

En términos policiales, que la cloaquera del PSOE mantenga una conversación de más de doscientos mensajes con la cónyuge de su principal mando jerárquico dentro de la presunta organización no es anecdótico: es un indicio más del grado de imbricación entre ambos.

Conversaciones borradas con Cerdán

El hallazgo sobre los mensajes con la esposa de Cerdán aparece en el atestado inmediatamente después de una constatación aún más significativa: las conversaciones directas entre Santos Cerdán y Leire Díez han desaparecido de los dispositivos intervenidos.

Los investigadores han localizado únicamente capturas de pantalla de esos intercambios en la galería de imágenes del iPhone 15 Pro Max y el iPad de Leire, lo que les permite concluir que «entre ambos habrían existido comunicaciones, si bien estas no se conservaron en los dispositivos al haber sido eliminados».

La UCO ha documentado que Cerdán activó en múltiples ocasiones la función de borrado automático de mensajes en las distintas aplicaciones que utilizaba para comunicarse con Leire. De hecho, en la entrevista exclusiva de Leire Díez con Eduardo Inda en OKDIARIO se comprometió a entregar sus chats con Cerdán, pero luego se echó atrás.

El 15 de abril de 2024 configuró la desaparición de mensajes a las 24 horas; el 26 de septiembre de ese mismo año, a los 90 días; y el 21 de diciembre de 2024, de nuevo a las 24 horas. El mismo patrón se repitió el 10 de junio de 2025.

El atestado también señala que, en el terminal de Vicente Fernández Guerrero, investigado en el mismo procedimiento, «tampoco se han localizado conversaciones con Santos», lo que los agentes califican de «igualmente llamativo» dado el notable interés que Cerdán habría mostrado históricamente en los asuntos gestionados por este.

Antecedentes del caso

El origen del caso se remonta a la «Carta a la Ciudadanía» publicada por el presidente del Gobierno el 24 de abril de 2024, tras la apertura de diligencias contra su esposa. Dos días después, el 26 de abril, Santos Cerdán convocó en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid una reunión con Leire Díez y un grupo de personas para organizar la defensa del entorno presidencial.

Desde ese momento, según la UCO, el PSOE habría puesto a disposición de la presunta organización criminal su infraestructura logística y financiera. El partido habría sufragado los desplazamientos de Leire, sus honorarios —al menos 43.225 euros canalizados a través de sociedades interpuestas— y los de varios abogados, entre ellos Jacobo Teijelo, que facturó al PSOE 125.000 euros más IVA entre enero y marzo de 2025.

Todas las notas de encargo localizadas por la UCO llevan la firma de Ana Fuentes, directora gerente Federal del partido y hoy imputada por falsedad documental.

El informe ha identificado 35 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez, de las cuales al menos 18 habrían tenido lugar en la propia sede de Ferraz. Leire Díez se describió a sí misma en varias de esas reuniones como «la mano derecha de Santos Cerdán» y como «una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado», declaraciones que la UCO ha podido recuperar gracias a grabaciones que la propia investigada realizó de sus encuentros con terceros.

La UCO concluye que la frontera entre lo personal y lo orgánico en la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez —ahora extendida, a través de los mensajes con Francisca Muñoz Cano, hasta la propia esfera doméstica del ex secretario de Organización— constituye uno de los indicios más reveladores de la «unidad de acción y dirección» que los agentes atribuyen a la presunta organización investigada. Cuando una investigación policial llega hasta la agenda del teléfono de la mujer del principal sospechoso y encuentra en ella el nombre de la fontanera, el caso ha dejado de ser únicamente un asunto de partido.