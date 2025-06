Leire Díez: «Cerdán me dijo que me entendía y no me deseó suerte, no es un partido de fútbol»

La ex militante socialista Leire Díez ha roto su silencio en esta entrevista exclusiva en OKDIARIO, justo tras comparecer ante los medios de comunicación en un hotel de Madrid, sobre cómo fue su visita en la víspera a la sede nacional del PSOE para presentar su baja voluntaria. «Cerdán me dijo que me entendía y no me deseó suerte, no es un partido de fútbol», sostiene sobre este encuentro, que se prolongó durante dos horas.

PREGUNTA.- ¿Qué le dijo Santos Cerdán en el día de ayer cuando se reunieron?

RESPUESTA.- Nada, que entendía mi posición y que analizarían lo que he llevado. Fue una visita para seguir con el expediente informativo. Fue un momento y porque lo solicité yo.

La ex teniente de alcalde del PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y ex empleada de dos empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez (Enusa y Correos) dio explicaciones este jueves ante la dirección socialista tras la apertura de un expediente informativo la pasada semana y aportó amplia documentación.

Preguntada por este periódico sobre si es cierto que habría entregado 6.000 folios a Ferraz en la tarde de ayer, Leire Díez sostiene en la entrevista: «Bueno, no sé los folios, entregué diversa documentación. Quiero decir que mucha de esa documentación ya está judicializada. Mucha de esa documentación ya forma parte de investigaciones conocidas o desconocidas. O sea, documentación diversa. Había mucha documentación, sí», asegura

Leire Díez aseguró también este martes al salir de Ferraz que había «estado con el instructor del expediente informativo» que es «el director de los servicios jurídicos del PSOE», Alberto Cachinero. Tras testificar, solicitó la baja voluntaria como afiliada del PSOE.

Ferraz tomó esta decisión a raíz de la publicación de unos audios en los que Leire Díez ofrecía favores fiscales al empresario Alejandro Hamlyn, imputado en una trama de hidrocarburos, a cambio de información sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO. Precisamente, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también está bajo la lupa de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el presunto cobro de comisiones en obras relacionadas con la trama Koldo.

PREGUNTA.- ¿Le deseó buena suerte, por lo menos, el señor Cerdán?

RESPUESTA.- ¿Buena suerte, por qué? Vamos a ver. No, no estamos jugando un partido de fútbol. No estoy jugando a la bonoloto.

P.- Hay una de una querella de VOX…

R.- Bueno, pues cuando llegue…

P.- Con esa querella, a usted le pueden imputar…

R.- Pues cuando llegue la abordaremos. Yo te voy a decir una cosa. Lo que sí he recibido es infinidad de llamadas y mensajes de abogados diciéndome que lo que allí se hablaba no era delito, que podría tener más o menos fortuna, pero que no era delito. Y me ha sorprendido algún escrito que he leído de algún otro jurista reconocido en ese sentido sobre el tema de las grabaciones en despachos de abogados. O sea, que lo que tenga que ser, será. Pero esto no es una cuestión de suerte. No estamos jugando una quiniela. Estamos jugando a la Primitiva. Esto son hechos.

P.- Con Santos Cerdán, ¿su relación era ocasional? ¿Hablaban con cierta frecuencia?

R.- Cuando yo fui concejala, él no estaba en la Secretaría de Organización, estaba Alfredo Pérez Rubalcaba y estaba en la oposición.

P.- ¿Teme que a usted se la compare con el Pequeño Nicolás?

R.- Me parezco a él lo mismo que un girasol y una alcachofa. Por definirlo. No me puedo meter en lo que digan los demás, pero me parezco al pequeño Nicolás lo que un girasol a una alcachofa.